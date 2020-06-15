15 июня, источник: Ведомости
«Современник» призвал не впадать в крайности в деле Михаила Ефремова
Московский театр «Современник» прокомментировал ДТП с участием актера Михаила Ефремова.
Театр призвал «быть великодушными», «не впадать в крайность осуждения», а также выразил соболезнования семье погибшего в аварии Сергея Захарова и пожелал стойкости родным артиста.
«Ефремов всегда был и остается неотъемлемой частью театра. Случившееся — огромная трагедия, наша общая боль, которую невозможно выразить», — говорится в сообщении театра.
«Трагедия произошла, и повернуть время вспять не удастся», — говорится в сообщении. В «Современники» призвали никого не судить, не клеймить и не оправдывать, «не давать агрессии разрастаться».
Поздно вечером 8 июня на Смоленской площади в Москве произошла авария. Jeep Grand Cherokee под управлением Ефремова, находящегося в состоянии алкогольного опьянения, вылетел на встречную полосу и столкнулся с автофургоном Lada. Водитель автофургона позже умер в больнице. В отношении актера возбудили уголовное дело. Он признал свою вину. Ранее суд отправил его под домашний арест на два месяца.