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15 июня, источник: Ведомости

«Современник» призвал не впадать в крайности в деле Михаила Ефремова

Московский театр «Современник» прокомментировал ДТП с участием актера Михаила Ефремова.

Источник: Агентство «Москва»

Театр призвал «быть великодушными», «не впадать в крайность осуждения», а также выразил соболезнования семье погибшего в аварии Сергея Захарова и пожелал стойкости родным артиста.

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«Ефремов всегда был и остается неотъемлемой частью театра. Случившееся — огромная трагедия, наша общая боль, которую невозможно выразить», — говорится в сообщении театра.

«Трагедия произошла, и повернуть время вспять не удастся», — говорится в сообщении. В «Современники» призвали никого не судить, не клеймить и не оправдывать, «не давать агрессии разрастаться».

Поздно вечером 8 июня на Смоленской площади в Москве произошла авария. Jeep Grand Cherokee под управлением Ефремова, находящегося в состоянии алкогольного опьянения, вылетел на встречную полосу и столкнулся с автофургоном Lada. Водитель автофургона позже умер в больнице. В отношении актера возбудили уголовное дело. Он признал свою вину. Ранее суд отправил его под домашний арест на два месяца.

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