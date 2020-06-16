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03:11 (мск), источник: Известия

Формула смерти: индекс иммунитета укажет на риск умереть в реанимации

Выявленная зависимость даст медикам возможность принять экстренные меры до момента критического ухудшения состояния пациента.

Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 02:33 MSK, 16.06
Инфицировано537 210+8 246
2.06
8853
3.06
8546
4.06
8831
5.06
8726
6.06
8855
7.06
8984
8.06
8985
9.06
8595
10.06
8404
11.06
8779
12.06
8987
13.06
8706
14.06
8835
15.06
8246
2.0615.06
Скончалось7 091+143
2.06
182
3.06
178
4.06
169
5.06
144
6.06
197
7.06
134
8.06
112
9.06
171
10.06
216
11.06
174
12.06
183
13.06
114
14.06
119
15.06
143
2.0615.06
Выздоровело284 539+4 489
2.06
11108
3.06
8972
4.06
8666
5.06
8057
6.06
8708
7.06
5343
8.06
3957
9.06
11709
10.06
10386
11.06
8367
12.06
8220
13.06
5271
14.06
5409
15.06
4489
2.0615.06
Инфицировано8 005 294+118 073
2.06
102284
3.06
111262
4.06
129042
5.06
126678
6.06
83041
7.06
157125
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15.06
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2.0615.06
Скончалось435 662+3 030
2.06
3599
3.06
4678
4.06
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4843
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5050
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12.06
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13.06
4347
14.06
4250
15.06
3356
2.0615.06
Выздоровело3 833 358+70 179
2.06
58328
3.06
37104
4.06
75567
5.06
63842
6.06
131417
7.06
72701
8.06
55087
9.06
152488
10.06
92266
11.06
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12.06
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14.06
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15.06
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2.0615.06
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Источник: Агентство «Москва»
Ученые из Китая рассказали о новом маркере, который указывает на высокий риск летального исхода от коронавирусной инфекции пациентов отделений интенсивной терапии. В расчеты они включили смертность среди больных в течение 28 дней после их поступления в медучреждение. Исследователи создали упрощенный индекс иммунной дисрегуляции: пропорцию количества интерлейкина-6 к количеству лимфоцитов в крови. Российские специалисты уверены, что перспективную методику необходимо использовать в больницах уже сейчас. Предложенная формула действительно показывает более тяжелое течение заболевания и дает возможность медикам принять экстренные меры до момента критического ухудшения состояния пациента.

Рассчитать иммунитет

Медики из отделения интенсивной терапии Первой дочерней больницы Университета Сучжоу опубликовали исследование, в котором сообщили о новом разработанном ими показателе критического состояния пациентов, находящихся в отделении интенсивной терапии. Всего в исследование включены 172 заболевших, из которых 50,5% умерли в реанимации в течение 28 дней с момента поступления. Как ск.

азано в статье, выжившие имели более высокое количество лимфоцитов в крови и более низкий уровень интерлейкина-6 (ИЛ-6 — один из важнейших медиаторов острой фазы воспаления. — «Известия»).
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Проанализировав полученные данные, ученые разработали формулу повышенного риска, которая представлена как отношение интерлейкина-6 к лимфоцитам (ИЛ-6 /лимфоциты). В выводах статьи указано, что расчеты с помощью выявленной корреляции обладают улучшенной прогностической ценностью по сравнению с отдельным измерением изменений этих показателей. Новый маркер может быть также использован для выявления пациентов с высоким риском смерти, которые нуждаются в более своевременной терапии на ранней стадии COVID-19.

Найденная китайскими специалистами корреляция действительно показывает более тяжелое течение болезни у пациентов с коронавирусной инфекцией. Это подтверждают и отечественные исследователи, сообщила «Известиям» врач-инфекционист, сотрудник научно-клинического отдела МГЦ СПИД и Международного центра вирусологии РУДН Елена Белова.

— Выявлена связь прогностически более тяжелого течения болезни и величины коэффициента интерлейкина-6 в отношении к количеству лимфоцитов. Чем он выше, тем прогноз хуже — пациенты переносят заболевание тяжелее, — пояснила эксперт.

Нужно контролировать параметры и интерлейкина-6, и лимфоцитов в комплексе с другими лабораторными и инструментальными показателями, для того чтобы иметь возможность оказывать помощь данным пациентам как можно раньше. До ухудшения их состояния.

Жизненные показатели

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По словам Елены Беловой, для мониторинга состояния тяжелых больных, находящихся в реанимации, сейчас учитывается множество показателей: общий анализ крови, С-реактивный белок, биохимический анализ крови, а также данные компьютерной томограммы и многие другие.

Научный сотрудник лаборатории анализа показателей здоровья населения и цифровизации здравоохранения МФТИ, младший научный сотрудник лаборатории экспериментальной хирургии и онкологии Курского государственного медицинского университета Давид Наимзада сообщил «Известиям», что новый маркер тяжелого состояния имеет ряд преимуществ, так как измерить его несложно.

— Отношение ИЛ-6 и лимфоцитов, очевидно, призвано отражать дисбаланс провоспалительных факторов и характеризовать вероятность развития «цитокинового шторма». Наибольший интерес представляет доступность используемых в статье маркеров. Лимфоциты можно сдать везде, а ИЛ-6 определяется реакцией иммунофлюоресценции, также доступной достаточно широко — в любой городской больнице, — подчеркнул специалист.

Более того, использовать эту формулу можно не только для выявления тяжелых больных при коронавирусной пневмонии. Этот маркер можно применять и в более широком смысле: для оценки рисков у больных с синдромом системного воспалительного ответа, уверен Давид Наимзада.

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Комплексный анализ

Медики подчеркивают, что для оценки состояния находящихся в стационарах пациентов с коронавирусом необходим системный поход. Как сообщил «Известиям» заместитель заведующего лабораторией анализа показателей здоровья населения и цифровизации здравоохранения МФТИ (вуз-участник проекта «5−100») Станислав Отставнов, на сегодняшний момент уже применяется ряд предикторов различных осложнений и смерти. В статье китайских ученых говорится о том, что комплексный показатель информативнее, чем его компоненты по отдельности.

— Однако необходимо понимать, что пациенты отделений реанимации и интенсивной терапии, как правило, страдают букетом других заболеваний (ишемическая болезнь сердца, диабет, онкология), каждое из которых имеет свои маркеры, и они сами по себе могут привести к смерти, — отметил эксперт. — Данная вероятность повышается при инфицировании коронавирусом.

Поэтому, по его словам, разработанная китайскими авторами формула обладает некоторым потенциалом для построения прогнозов, но одной ее недостаточно.

Сами авторы научной работы подчеркивают, что у нее есть ряд ограничений. В частности, опыт всего одной больницы. Необходимы дальнейшие исследования для сравнения ИЛ-6 / лимфоцитов у пациентов из групп риска и других иммунологических показателей. В Министерстве здравоохранения РФ на момент публикации не предоставили ответ на вопрос, будет ли такой анализ востребован в России.

По данным Роспотребнадзора на утро 15 июня в России выявлено 8246 новых случаев коронавируса в 83 регионах. Зафиксировано 143 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 4489 человек.

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