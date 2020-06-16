03:11 (мск), источник: Известия
Формула смерти: индекс иммунитета укажет на риск умереть в реанимации
Выявленная зависимость даст медикам возможность принять экстренные меры до момента критического ухудшения состояния пациента.
Медики из отделения интенсивной терапии Первой дочерней больницы Университета Сучжоу опубликовали исследование, в котором сообщили о новом разработанном ими показателе критического состояния пациентов, находящихся в отделении интенсивной терапии. Всего в исследование включены 172 заболевших, из которых 50,5% умерли в реанимации в течение 28 дней с момента поступления. Как ск.
Проанализировав полученные данные, ученые разработали формулу повышенного риска, которая представлена как отношение интерлейкина-6 к лимфоцитам (ИЛ-6 /лимфоциты). В выводах статьи указано, что расчеты с помощью выявленной корреляции обладают улучшенной прогностической ценностью по сравнению с отдельным измерением изменений этих показателей. Новый маркер может быть также использован для выявления пациентов с высоким риском смерти, которые нуждаются в более своевременной терапии на ранней стадии COVID-19.
Найденная китайскими специалистами корреляция действительно показывает более тяжелое течение болезни у пациентов с коронавирусной инфекцией. Это подтверждают и отечественные исследователи, сообщила «Известиям»
— Выявлена связь прогностически более тяжелого течения болезни и величины коэффициента интерлейкина-6 в отношении к количеству лимфоцитов. Чем он выше, тем прогноз хуже — пациенты переносят заболевание тяжелее, — пояснила эксперт.
Нужно контролировать параметры и интерлейкина-6, и лимфоцитов в комплексе с другими лабораторными и инструментальными показателями, для того чтобы иметь возможность оказывать помощь данным пациентам как можно раньше. До ухудшения их состояния.
По словам Елены Беловой, для мониторинга состояния тяжелых больных, находящихся в реанимации, сейчас учитывается множество показателей: общий анализ крови,
Научный сотрудник лаборатории анализа показателей здоровья населения и цифровизации здравоохранения МФТИ, младший научный сотрудник лаборатории экспериментальной хирургии и онкологии Курского государственного медицинского университета Давид Наимзада сообщил «Известиям», что новый маркер тяжелого состояния имеет ряд преимуществ, так как измерить его несложно.
— Отношение ИЛ-6 и лимфоцитов, очевидно, призвано отражать дисбаланс провоспалительных факторов и характеризовать вероятность развития «цитокинового шторма». Наибольший интерес представляет доступность используемых в статье маркеров. Лимфоциты можно сдать везде, а ИЛ-6 определяется реакцией иммунофлюоресценции, также доступной достаточно широко — в любой городской больнице, — подчеркнул специалист.
Более того, использовать эту формулу можно не только для выявления тяжелых больных при коронавирусной пневмонии. Этот маркер можно применять и в более широком смысле: для оценки рисков у больных с синдромом системного воспалительного ответа, уверен Давид Наимзада.
Медики подчеркивают, что для оценки состояния находящихся в стационарах пациентов с коронавирусом необходим системный поход. Как сообщил «Известиям» заместитель заведующего лабораторией анализа показателей здоровья населения и цифровизации здравоохранения МФТИ (вуз-участник проекта «5−100») Станислав Отставнов, на сегодняшний момент уже применяется ряд предикторов различных осложнений и смерти. В статье китайских ученых говорится о том, что комплексный показатель информативнее, чем его компоненты по отдельности.
— Однако необходимо понимать, что пациенты отделений реанимации и интенсивной терапии, как правило, страдают букетом других заболеваний (ишемическая болезнь сердца, диабет, онкология), каждое из которых имеет свои маркеры, и они сами по себе могут привести к смерти, — отметил эксперт. — Данная вероятность повышается при инфицировании коронавирусом.
Сами авторы научной работы подчеркивают, что у нее есть ряд ограничений. В частности, опыт всего одной больницы. Необходимы дальнейшие исследования для сравнения ИЛ-6 / лимфоцитов у пациентов из групп риска и других иммунологических показателей. В Министерстве здравоохранения РФ на момент публикации не предоставили ответ на вопрос, будет ли такой анализ востребован в России.
По данным Роспотребнадзора на утро 15 июня в России выявлено 8246 новых случаев коронавируса в 83 регионах. Зафиксировано 143 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 4489 человек.