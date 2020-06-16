Производство вакцины от коронавируса в России может начаться к началу зимы

«К концу осени — началу зимы должны быть развернуты какие-то производственные мощности для того, чтобы начать эту вакцину выпускать», — сказал господин Морозов в эфире телеканала «Санкт-Петербург» (цитата по ТАСС).
Он сообщил, что после получения разрешения на клинические испытания, которые запланированы на начало августа, внедрение вакцины в производство будет зависеть от множества факторов. По словам Дмитрия Морозова, как вакцина будет себя показывать, сколько продлятся испытания, сложно говорить.
В конце мая одобрение Минздрава получил первый в России препарат против коронавируса — авифавир. Его разработали РФПИ и группа компаний «Химрар». Он не поступит в свободную продажу, а будет применяться только в госпиталях и под наблюдением врача.
Массовая вакцинация россиян от коронавируса может начаться осенью 2020 года, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Это произойдет в случае успешного испытания вакцины против SARS-CoV-2 (вирус, вызывающий COVID-19).