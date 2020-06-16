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08:54 (мск), источник: Известия

Врачи назвали защищающие легкие от коронавируса продукты

Испанский диетолог Алехандро Кановас рекомендовал ввести в рацион ряд простых продуктов для укрепления дыхательной системы и организма в целом, пишет «Российская газета».

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Источник: Известия

По его словам, одним из таких продуктов являются куриные яйца. В частности, они содержат жирорастворимые витамины, например витамин А, и белки высокого качества.

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Также Кановас рекомендует употреблять цельный рис для нормального функционирования микробиоты кишечника, которая способствует укреплению иммунной системы и влияет на работу легких. При этом, по его словам, объем обработанных продуктов, рафинированной муки и пищи с добавленным сахаром надо свести до минимума.

В свою очередь, глава Испанского общества пульмонологии и торакальной хирургии Эусеби Чинер заявил, что в целом ряде случаев, когда в результате коронавируса страдают легкие, тяжелые последствия можно было предотвратить, придерживаясь правильного питания и соблюдая режим сна.

Ранее, 12 мая, врач-диетолог поликлиники № 1 Управления делами президента России Вера Шарошкина рассказала, что простокваша, чайный гриб, зелень и печень трески помогут организму в условиях пандемии коронавируса.

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