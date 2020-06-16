Врачи назвали защищающие легкие от коронавируса продукты

По его словам, одним из таких продуктов являются куриные яйца. В частности, они содержат жирорастворимые витамины, например витамин А, и белки высокого качества.
Также Кановас рекомендует употреблять цельный рис для нормального функционирования микробиоты кишечника, которая способствует укреплению иммунной системы и влияет на работу легких. При этом, по его словам, объем обработанных продуктов, рафинированной муки и пищи с добавленным сахаром надо свести до минимума.
В свою очередь, глава Испанского общества пульмонологии и торакальной хирургии Эусеби Чинер заявил, что в целом ряде случаев, когда в результате коронавируса страдают легкие, тяжелые последствия можно было предотвратить, придерживаясь правильного питания и соблюдая режим сна.
Ранее, 12 мая,