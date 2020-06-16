Наша «пирамида Хеопса» и тайна московских курганов: чем удивили российские археологи в мае

Источник: Будущее России. Национальные проекты
О том, как в Подмосковье нашли захоронения древних славян, а на Урале подобие египетской пирамиды, в материале корреспондентов портала «Будущее России. Национальные проекты».
Холм или захоронение: загадка подмосковных курганов
Захоронения одного из племен восточных славян — вятичей — были найдены российскими археологами в Новой Москве, на территории Троицкого и Новомосковского административных округов. Возраст найденных захоронений — более 700 лет, что делает находку еще более уникальной: нетронутые современным человеком курганы XII—XIII вв.еков — большая редкость.
Курганы представляют собой холмы высотой примерно 1,5 м и диаметром от 10 до 15 м. Для их создания вырубали лес на участке и выжигали территорию.
Затем проводили погребальный обряд, после чего захоронение полностью засыпали землей. В таких курганах не только родовые, но и одиночные могилы. Всего было найдено четыре холма.
Работающие на месте археологи предполагают, что, скорее всего, рядом с московскими курганами находились и древние поселения вятичей.
При этом немедленно проводить раскопки захоронений ученые не планируют: в настоящий момент выполняются детальные замеры захоронений и фиксация их местоположения.
Источник: Будущее России. Национальные проекты
Уральская пирамида или просто гора: туристы обнаружили возвышенность, превосходящую пирамиду Хеопса
Уральские туристы из клуба «Дикий Север» при подготовке к вертолетной заброске одной из групп обнаружили на топографических и спутниковых картах необычную гору, напоминающую по форме египетскую пирамиду.
Возвышенность расположена на территории Народо-Итьинского кряжа в Ханты-Мансийском автономном округе. Она в несколько раз больше пирамиды Хеопса, при высоте 800 м ее грани длиной по 1 км каждая расположены точно по сторонам света. Попасть к «пирамиде» не так легко: для этого придется пройти 400 км вдоль хребта пешком либо долететь на вертолете.
Отношение к объекту неоднозначное, единой позиции нет даже в рамках Русского географического общества. Так, в свердловском отделении РГО заявили, что об объекте известно давно, но назвать его рукотворной пирамидой можно едва ли.
«Горная вершина пирамидальной формы давно известна и нанесена на все топографические карты, но почему-то только сейчас вдруг ее “открыли” представители некоей туристической компании. Рукотворной пирамидой данная вершина не является, подобные формы рельефа встречаются во многих горных системах», — прокомментировали в обществе.
В ханты-мансийском отделении уже не столь категоричны и отмечают, что территория мало изучена, поэтому категорически отрицать вероятность рукотворного происхождения объекта неправильно.
Источник: Будущее России. Национальные проекты
«Если выяснится, что объект рукотворный, будет здорово. Со снимков все может выглядеть не таким, как есть в действительности. Возможно, вживую гора окажется вовсе не той правильной пирамидальной формы. Не нужно гадать, лучше съездить и посмотреть», — прокомментировал руководитель РГО в ХМАО Михаил Савченко.
Вне зависимости от того, рукотворная гора или нет, она может стать объектом для привлечения туристов, полагают в департаменте промышленности Югры. На текущий момент здесь рассматривают возможность участия в организации экспедиции для более детального изучения объекта.
Гигантские гиены и трехметровый верблюд: в Крыму начали обустройство пещеры Таврида
Ученые Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского возобновили исследования в пещере Таврида, обнаруженной в июне 2018 года в процессе строительства федеральной трассы на Крымском полуострове. Уникальная карстовая пещера протяженностью свыше 1 км стала важным объектом для новых исследований в сфере археологии, спелеологии и палеонтологии — возраст найденных здесь останков животных составляет около 1,5−1,8 млн лет.
Уже принято решение о создании здесь научно-рекреационного центра, который займет территорию 16 га. У входа в пещеру появится ландшафтный парк с фигурами древних животных в натуральный рост, останки которых были найдены в пещере. В частности, это будет страус высотой 3,5 м, гигантская гиена, трехметровый верблюд и семья вымерших саблезубых кошек — гомотериев.
Источник: Будущее России. Национальные проекты
Якутск на лето отдадут археологам
Старинные артефакты и объекты XVII—XVIII вв.еков надеются найти археологи этим летом на территории Якутска. Здесь с июня по август планируются масштабные раскопки общей площадью около 600 кв. м.
Ученые намерены углубиться в землю на 1−1,5 м для изучения остатков материальной культуры древних людей, населявших территорию нынешнего Якутска, и подтвердить или опровергнуть гипотезы относительно древнего периода истории этой части города. Принять участие в раскопках сможет каждый желающий в возрасте от 18 лет — Арктический научно-исследовательский центр Академии наук и департамент по охране объектов культурного наследия Республики Саха уже объявили о наборе волонтеров.
Сергей Анисимов, Ирина Мандрыкина
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