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12:54 (мск), источник: Это Кавказ

«За тебя калым отдам»: тонкости чеченского бракосочетания

Сколько стоит свадьба в Чечне, кому достается выкуп за невесту и как фонд имени Ахмата Кадырова помогает создавать новые ячейки общества.

В Чечне не привыкли к свадьбам в тихом семейном кругу, но в этом июне, несмотря на пандемию, их сыграли — и еще сыграют — немало. А все потому, что Фонд имени Ахмата Кадырова помог женихам внести выкуп за невест. «Жениховский капитал» составил 50 тысяч рублей, его получили 213 человек.

Источник: Валерий Шарифулин/ТАСС

Любовь во время COVID-19

Историю Мовсара и Хадижат можно назвать любовью с первого взгляда. Он — работник мебельного цеха, она — продавец в магазине одежды. Они встретились в апреле на грозненском «Беркате», в самый разгар сурового режима самоизоляции.

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Ему понравилась миниатюрная девушка, подошел познакомиться и попросил номер. Хотя и не сразу, но гордость уступила настойчивости. Спустя месяц молодой человек получил от девушки кольцо в знак согласия. Свадьбу назначили на абстрактную дату — «когда закончится самоизоляция». 25 мая муфтият отменил запрет на заключение брака, а уже 7 июня Хадижат и Мовсар поженились.

У Хадижат была свадьба, о которой мечтает каждая чеченская девушка, — со свадебным платьем, чемоданом и минимумом гостей. На торжестве всего две машины и семь человек. Да и приносить воду для обряда развязывания языка ей пришлось всего двум мужчинам — деверю и свекру.

Повезло с организацией свадьбы и семье жениха. На время карантина Мовсар остался без работы, и неизвестно, когда его семья получила бы возможность организовать торжество должным образом, если бы не региональный общественный фонд имени Ахмата Кадырова.

Всем по 50

Помощь от фонда получили 213 семей. Это малоимущие жители республики, у которых не было средств для выплаты калыма за невесту.

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 — Работа проводилась совместно с муфтиятом, — рассказывает вице-президент организации Хава Исаева. — Ведь имамы на местах лучше знают о материальном положении семей. Они предоставили списки малоимущих муфтию, мы, узнав цифры, выделили деньги — по 50 тысяч рублей. Все средства уже отданы.

Одними из первых свадьбы сыграли в Шелковском районе. Жарадат Даудова не может нарадоваться новой невестке:

 — Теперь у меня появилась дочка. Такое ощущение, что всю жизнь с нами жила — такая доброжелательная и естественная.

Сыну Жарадат 31 год. С будущей женой они были знакомы уже полтора года. Должны были пожениться еще зимой, но тогда из-за смерти одного из родственников свадьбу пришлось отложить. Второй раз женитьбе помешал коронавирус. Сын Жарадат работал на стройках, но в период самоизоляции остался без дохода. О том, что в республике собираются помочь малоимущим семьям, Жарадат узнала от соседей. Сразу же пошла в администрацию. Там семью внесли в списки, и уже через несколько дней в доме появилась молодая невестка.

Свадебный прайс

Свадьба — одно из самых затратных событий в жизни каждой чеченской семьи. Дороже обходится только строительство дома. Чтобы женить сына, его семья должна привести в порядок дом, где будет проходить торжество, заплатить махр (калым) за невесту, закупить все необходимые подарки — а их с каждым годом становится все больше, накрыть столы минимум на сто человек.

Источник: Валерий Шарифулин/ТАСС

По суммам получается приблизительно следующее. Продукты для торжества обойдутся минимум в 100 тысяч рублей. Иногда приглашают бригаду поваров — им за работу платят от 20 тысяч. В последнее время для обслуживания гостей и мытья посуды нанимают женщин — их количество может варьироваться, но каждой дают около 5 тысяч рублей.

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Те, у кого жилплощадь не позволяет принять большое количество гостей или кто просто не хочет возиться с готовкой, арендуют ресторан. Меню на одного гостя стоит в среднем около 1200 рублей. Но дома торжеств не принимают заказы меньше 200 тысяч рублей. Для создания атмосферы праздника в таких заведениях требуются еще и артисты, ведущий — тамада, оператор или даже целая съемочная группа — и тут ценовой диапазон может достигать сотен тысяч рублей. Рестораны класса люкс, пиршеством в которых чеченцы гордятся как самым главным личным достижением, обходятся в полмиллиона и выше.

За невестой приезжает целый кортеж, который возглавляет самая статусная машина — в ней новоиспеченная супруга приезжает в дом жениха. Из отчего дома девушку выводят золовка и деверь.

Причем сестра жениха надевает на палец невесты бриллиантовое кольцо (около 20 тысяч рублей), а молодой человек отдает женщинам, загородившим выход, 10 тысяч, чтобы ее «отпустили».

Раньше платили 100 долларов или 5 тысяч рублей, но когда европейская валюта резко подорожала и стала значительно отличаться от американской и российской, выбрали ее — чего скупиться? Потом решили, что 100 евро — недостаточно круглая сумма, и подняли планку до 10 тысяч рублей.

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Размер махра в республике четко фиксирован — 50 тысяч рублей. Но это в том случае, если девушка выходит замуж в первый раз. Для разведенной или вдовы сумма снижается до 30 тысяч. Махр может быть выплачен в день свадьбы, когда совершается обряд никях — это бракосочетание в присутствии имама. Но иногда деньги отдают еще в момент сватовства, чтобы невеста могла потратить их на сбор приданого.

Вместе с махром сторона жениха приносит в дом невесты и подарки — это чай, сахар и конфеты. Раньше они бывали упакованы в громоздкие пирамидки. В последнее время в моду вошли сундуки, где компактно лежат мешочки с чаем, сахаром и шоколадные конфеты в форме золотых монет. Зажиточные семьи покупают и второй сундук — с разными сортами кофе. Еще 5 тысяч рублей отдают имаму, который заключил брак, — мера исключительно добровольная, но кто же не заплатит, если платят все?

Итого — минимум 200 тысяч рублей.

Калым или махр?

Самоизоляция показала, что чеченская свадьба может обойтись почти без всего перечисленного, за исключением махра. Чеченские богословы называют его также урду. Без выплаты махра брак считается недействительным. В шариате не обозначена конкретная сумма, но в исламе приветствуется скромность. По словам пророка Мухаммада, благословенной невестой считается та, чей махр был небольшим.

Тюркское слово «калым» и арабское «махр» многие считают синонимами, хотя между ними есть принципиальная разница. Калым — это сохранившийся у некоторых восточных народов выкуп за невесту, он отдается ее родителям, а махр — это установленный шариатом обязательный брачный дар самой невесте. Но слово «калым» так укрепилось в сознании чеченского общества, что его употребляют даже богословы.

Источник: Елена Афонина/ТАСС

— Основанием обязательности калыма-махра является аят Священного Корана, — объясняет кадий Ленинского района Грозного Умар Тайсумов. — Махр необязательно выплачивать деньгами. Это может быть и услуга.

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Богословы рассказывают, как пророк Мухаммад женил одного из своих сподвижников на одной мусульманке. Выяснив, что у него нет средств для выплаты махра, он поинтересовался, знает ли жених что-либо из Корана. Выяснилось, что он знает несколько сур. И тогда посланник велел ему жениться, определив в качестве махра обучение жены этим сурам.

Ислам порицает расточительство и предписывает человеку жить по средствам. То есть если у верующего нет денег на пышную свадьбу или на дорогие подарки, он должен организовать все в соответствии со своим материальным положением. Но тут у чеченцев и у остальных мусульман немного расходятся дороги. В Чечне предпочтут занять в долг, взять харамный кредит (денежные операции с процентами в исламе считаются грехом), продать фамильное золото и отдать семье невесты установленную сумму, чем признаться, что она для них неподъемна.

Полученные деньги принадлежат исключительно невесте, и она может распоряжаться ими по своему усмотрению. В исламе также четко прописано, как следует поступать с махром в случае развода. Если брак расторгается по инициативе супруга, то бывшая жена не обязана возвращать ему этот подарок. В случае, если на разводе настаивает женщина и богослов найдет ее претензии обоснованными, деньги тоже остаются при ней. Однако если развод происходит по требованию жены и имам не найдет в этом вины мужа, то тогда она обязана вернуть ему всю сумму. Это сделано для того, чтобы женщина не использовала развод как средство заработка.

Аза Исаева.

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