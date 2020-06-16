12:54 (мск), источник: Это Кавказ
«За тебя калым отдам»: тонкости чеченского бракосочетания
Сколько стоит свадьба в Чечне, кому достается выкуп за невесту и как фонд имени Ахмата Кадырова помогает создавать новые ячейки общества.
В Чечне не привыкли к свадьбам в тихом семейном кругу, но в этом июне, несмотря на пандемию, их сыграли — и еще сыграют — немало. А все потому, что Фонд имени Ахмата Кадырова помог женихам внести выкуп за невест. «Жениховский капитал» составил 50 тысяч рублей, его получили 213 человек.
Историю Мовсара и Хадижат можно назвать любовью с первого взгляда. Он — работник мебельного цеха, она — продавец в магазине одежды. Они встретились в апреле на грозненском «Беркате», в самый разгар сурового режима самоизоляции.
Ему понравилась миниатюрная девушка, подошел познакомиться и попросил номер. Хотя и не сразу, но гордость уступила настойчивости. Спустя месяц молодой человек получил от девушки кольцо в знак согласия. Свадьбу назначили на абстрактную дату — «когда закончится самоизоляция». 25 мая муфтият отменил запрет на заключение брака, а уже 7 июня Хадижат и Мовсар поженились.
У Хадижат была свадьба, о которой мечтает каждая чеченская девушка, — со свадебным платьем, чемоданом и минимумом гостей. На торжестве всего две машины и семь человек. Да и приносить воду для обряда развязывания языка ей пришлось всего двум мужчинам — деверю и свекру.
Повезло с организацией свадьбы и семье жениха. На время карантина Мовсар остался без работы, и неизвестно, когда его семья получила бы возможность организовать торжество должным образом, если бы не региональный общественный фонд имени Ахмата Кадырова.
Помощь от фонда получили 213 семей. Это малоимущие жители республики, у которых не было средств для выплаты калыма за невесту.
— Работа проводилась совместно с муфтиятом, — рассказывает
Одними из первых свадьбы сыграли в Шелковском районе. Жарадат Даудова не может нарадоваться новой невестке:
— Теперь у меня появилась дочка. Такое ощущение, что всю жизнь с нами жила — такая доброжелательная и естественная.
Сыну Жарадат 31 год. С будущей женой они были знакомы уже полтора года. Должны были пожениться еще зимой, но тогда
Свадьба — одно из самых затратных событий в жизни каждой чеченской семьи. Дороже обходится только строительство дома. Чтобы женить сына, его семья должна привести в порядок дом, где будет проходить торжество, заплатить махр (калым) за невесту, закупить все необходимые подарки — а их с каждым годом становится все больше, накрыть столы минимум на сто человек.
По суммам получается приблизительно следующее. Продукты для торжества обойдутся минимум в 100 тысяч рублей. Иногда приглашают бригаду поваров — им за работу платят от 20 тысяч. В последнее время для обслуживания гостей и мытья посуды нанимают женщин — их количество может варьироваться, но каждой дают около 5 тысяч рублей.
Те, у кого жилплощадь не позволяет принять большое количество гостей или кто просто не хочет возиться с готовкой, арендуют ресторан. Меню на одного гостя стоит в среднем около 1200 рублей. Но дома торжеств не принимают заказы меньше 200 тысяч рублей. Для создания атмосферы праздника в таких заведениях требуются еще и артисты, ведущий — тамада, оператор или даже целая съемочная группа — и тут ценовой диапазон может достигать сотен тысяч рублей. Рестораны класса люкс, пиршеством в которых чеченцы гордятся как самым главным личным достижением, обходятся в полмиллиона и выше.
За невестой приезжает целый кортеж, который возглавляет самая статусная машина — в ней новоиспеченная супруга приезжает в дом жениха. Из отчего дома девушку выводят золовка и деверь.
Раньше платили 100 долларов или 5 тысяч рублей, но когда европейская валюта резко подорожала и стала значительно отличаться от американской и российской, выбрали ее — чего скупиться? Потом решили, что 100 евро — недостаточно круглая сумма, и подняли планку до 10 тысяч рублей.
Размер махра в республике четко фиксирован — 50 тысяч рублей. Но это в том случае, если девушка выходит замуж в первый раз. Для разведенной или вдовы сумма снижается до 30 тысяч. Махр может быть выплачен в день свадьбы, когда совершается обряд никях — это бракосочетание в присутствии имама. Но иногда деньги отдают еще в момент сватовства, чтобы невеста могла потратить их на сбор приданого.
Вместе с махром сторона жениха приносит в дом невесты и подарки — это чай, сахар и конфеты. Раньше они бывали упакованы в громоздкие пирамидки. В последнее время в моду вошли сундуки, где компактно лежат мешочки с чаем, сахаром и шоколадные конфеты в форме золотых монет. Зажиточные семьи покупают и второй сундук — с разными сортами кофе. Еще 5 тысяч рублей отдают имаму, который заключил брак, — мера исключительно добровольная, но кто же не заплатит, если платят все?
Итого — минимум 200 тысяч рублей.
Самоизоляция показала, что чеченская свадьба может обойтись почти без всего перечисленного, за исключением махра. Чеченские богословы называют его также урду. Без выплаты махра брак считается недействительным. В шариате не обозначена конкретная сумма, но в исламе приветствуется скромность. По словам пророка Мухаммада, благословенной невестой считается та, чей махр был небольшим.
Тюркское слово «калым» и арабское «махр» многие считают синонимами, хотя между ними есть принципиальная разница. Калым — это сохранившийся у некоторых восточных народов выкуп за невесту, он отдается ее родителям, а махр — это установленный шариатом обязательный брачный дар самой невесте. Но слово «калым» так укрепилось в сознании чеченского общества, что его употребляют даже богословы.
— Основанием обязательности
Богословы рассказывают, как пророк Мухаммад женил одного из своих сподвижников на одной мусульманке. Выяснив, что у него нет средств для выплаты махра, он поинтересовался, знает ли жених
Ислам порицает расточительство и предписывает человеку жить по средствам. То есть если у верующего нет денег на пышную свадьбу или на дорогие подарки, он должен организовать все в соответствии со своим материальным положением. Но тут у чеченцев и у остальных мусульман немного расходятся дороги. В Чечне предпочтут занять в долг, взять харамный кредит (денежные операции с процентами в исламе считаются грехом), продать фамильное золото и отдать семье невесты установленную сумму, чем признаться, что она для них неподъемна.
Полученные деньги принадлежат исключительно невесте, и она может распоряжаться ими по своему усмотрению. В исламе также четко прописано, как следует поступать с махром в случае развода. Если брак расторгается по инициативе супруга, то бывшая жена не обязана возвращать ему этот подарок. В случае, если на разводе настаивает женщина и богослов найдет ее претензии обоснованными, деньги тоже остаются при ней. Однако если развод происходит по требованию жены и имам не найдет в этом вины мужа, то тогда она обязана вернуть ему всю сумму. Это сделано для того, чтобы женщина не использовала развод как средство заработка.
Аза Исаева.