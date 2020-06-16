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11:51 (мск), источник: Forbes

Сенатор предложил сократить новогодние праздники до трех дней

Российский сенатор предложил сократить новогодние праздники в следующем году до трех дней: с 1 по 3 января. Так он хочет компенсировать часть нерабочих дней, которые были объявлены весной из-за коронавируса.

Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 11:33 MSK, 16.06
Инфицировано545 458+8 248
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Инфицировано8 044 839+113 850
2.06
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Скончалось437 137+3 354
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Источник: Reuters

Председатель комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов предложил ограничить новогодние каникулы в 2021 году тремя днями — с 1 по 3 января, узнали «РИА Новости» из законопроекта сенатора, который тот направил в Минтруд, чтобы получить отзыв министерства.

По предложению Кутепова, с 4 по 8 января 2021 года будут рабочие дни, за исключением 7 января (Рождество).

Сенатор указал, что сокращение праздников нужно для компенсации вынужденных нерабочих дней весной 2020 года. Кутепов рассчитывает, что сокращение праздничных дней поможет поддержать экономику предприятий и организаций. Глава комитета Совфеда отметил, что его предложение касается только новогодних каникул в 2021 году.

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Выходные дни в России объявлял Владимир Путин в рамках борьбы с распространением коронавируса. Нерабочий период начался с 30 марта и продлился по 12 мая. Зарплата работникам во время выходных дней должна была быть сохранена. Некоторые работодатели из-за недостатка средств переводили сотрудников на неполный рабочий день или свободный график работы.

Кутепов обратил внимание также, что выходные дни не учитываются как отпуск: соответственно, работодатели в этом году должны предоставить сотрудникам еще месяц отпуска — помимо двух месяцев выходных. Кутепов подсчитал, что, по трудовому календарю, в 2020-м должно было быть 247 рабочих и 118 выходных дней. По факту выходит, что к выходным добавились 27 нерабочих дней, а также объявленные выходные дни 24 июня (когда проведут Парад Победы) и 1 июля (день голосования по поправкам к конституции). Нерабочих дней в 2020 году больше на 20%, чем должно быть, заключил сенатор. Он добавил, что многие предприятия не возобновили работу и после 12 мая из-за карантинных ограничений в регионах. В Москве, например, с 12 мая смогли вернуться к работе только промышленные предприятия и стройки, а непродовольственная торговля возобновилась только с 1 июня.

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