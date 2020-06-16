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12:57 (мск), источник: Новости Mail.ru

Древних людей хоронили в медвежьих берлогах

Ученые сделали уникальное открытие во Франции.

Источник: Reuters

Во времена палеолита древние люди хоронили мертвецов в берлогах медведей, показало изучение знаменитой пещеры Кюссак во Франции.

Пещера, обнаруженная в 2000 году, расположена в долине реки Дордонь в Аквитании. Здесь сохранилось множество наскальных рисунков культуры Граветт (21−28 тысяч лет до н.э) и человеческие останки.

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В новом исследовании, опубликованном в Proceedings of the National Academy of Sciences, ученые провели детальный анализ расположения костей из Кюссака, используя 3D-рендеринг. Он показал, что в пещере хранятся две группы останков. Первая — это скелет молодого мужчины, похороненный в месте, которое когда-то было медвежьей берлогой, а также фрагментарные останки как минимум двух других особей, разбросанных по двум берлогам. Вторая группа — это отсортированные кости двух взрослых и подростка в углублениях вдоль стены.

Для культуры Граветт было характерно оставлять тела на полу пещеры. Но в пещере Кюссак они спрятаны в ниши или берлоги необычно глубоко и при этом сопровождаются наскальными рисунками. Кроме того, с костями проводили определенные манипуляции: их сортировали или отделяли череп. По словам ученых, это уникальный пример первых погребальных ритуалов охотников-собирателей верхнего палеолита.

Анна Лысенко

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