12:57 (мск), источник: Новости Mail.ru
Древних людей хоронили в медвежьих берлогах
Ученые сделали уникальное открытие во Франции.
Во времена палеолита древние люди хоронили мертвецов в берлогах медведей, показало изучение знаменитой пещеры Кюссак во Франции.
Пещера, обнаруженная в 2000 году, расположена в долине реки Дордонь в Аквитании. Здесь сохранилось множество наскальных рисунков культуры Граветт (21−28 тысяч лет до н.э) и человеческие останки.
В новом исследовании, опубликованном в Proceedings of the National Academy of Sciences, ученые провели детальный анализ расположения костей из Кюссака, используя 3D-рендеринг. Он показал, что в пещере хранятся две группы останков. Первая — это скелет молодого мужчины, похороненный в месте, которое
Для культуры Граветт было характерно оставлять тела на полу пещеры. Но в пещере Кюссак они спрятаны в ниши или берлоги необычно глубоко и при этом сопровождаются наскальными рисунками. Кроме того, с костями проводили определенные манипуляции: их сортировали или отделяли череп. По словам ученых, это уникальный пример первых погребальных ритуалов
Анна Лысенко