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14:13 (мск), источник: Новости Mail.ru

Раскрыт секрет «человеческих костей» на Марсе

Очередная псевдосенсация от конспирологов.

В июне соцсети взбудоражила фотография с Марса, на которой отчетливо видна «человеческая кость». Снимком поделились тысячи пользователей, а конспирологи снова заговорили о том, что на Красной планете «когда-то существовала цивилизация».

"Кости на Марсе?"
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СМИ провели расследование и выяснили, что «кость» — на самом деле очередная марсианская скала. А фотография «сенсации» даже не новая — марсоход Curiosity сделал ее еще 14 августа 2014 года. Фото уже публиковалось и вызывало аналогичный ажиотаж, пишет Science Alert.

«Замеченный марсоходом Curiosity, использующим камеру MastCam, этот марсианский камень выглядит как бедренная кость человека. Члены исследовательской команды миссии считают, что его форма, вероятно, является результатом эрозии, воздействия ветра или воды», — написал представитель NASA еще 6 лет назад.

Анна Лысенко

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