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14:47 (мск), источник: BBC News Русская служба

Самец черепахи Диего спас свой вид от вымирания и возвращается в дикую природу

100-летний самец гигантской черепахи по прозвищу Диего, который отличается непревзойденным либидо и спас свой вид от вымирания, после завершения программы по восстановлению популяции вернулся на родной остров Эспаньола (Галапагосские острова) в Тихом океане.

Источник: BBC News Русская служба

За несколько десятилетий участия в программе (с 1976 года) на свет появились более 800 потомков Диего.

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«Мы завершаем важную главу в развитии парка [национального парка Галапагос]», — сообщил министр окружающей среды и водных ресурсов Эквадора Пауло Проаньо в «Твиттере».

Министр добавил, что 25 черепах, в том числе Диего, который уже перешагнул 100-летний рубеж, возвращаются в дикую природу после нескольких десятилетий участия в программе по спасению эспаньольской слоновой черепахи на острове Санта-Крус.

Перед возвращением на остров Эспаньола Диего и остальные черепахи некоторое время провели на карантине. Это было сделано для того, чтобы они случайно не привезли на необитаемый остров семена не произрастающих там растений.

Считается, что Диего появился на свет на острове Эспаньола, в молодом возрасте был вывезен с родного острова научной экспедицией, а позже оказался в зоопарке в США.

В середине 1970-х гг. Диего был выбран для участия в программе по разведению эспаньольской слоновой черепахи. В 1960-х гг. этот подвид оказался на грани исчезновения — в мире оставалось только 14 черепах этого подвида, при этом 12 из них были самками.

К какому виду черепах принадлежал Диего, находившийся на тот момент в калифорнийском зоопарке, известно не было. С помощью анализа ДНК в 1976 году было установлено, что Диего является представителем подвида эспаньольской слоновой черепахи.

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Для участия в программе по разведению черепах этого подвида Диего отправили на остров Санта-Крус.

Программа была завершена в январе этого года. Численность популяции удалось увеличить до 2 тысяч особей, 40% из которых являются потомками Диего.

«Он внес огромный вклад в родословную вида, который мы возродили на Эспаньоле, — заявил ранее директор национального парка Галапагос Хорхе Каррион. — Мы счастливы, что можем вернуть его в естественную среду обитания».

Слоновая черепаха (эспаньольская слоновая черепаха — ее подвид) является крупнейшим из живущих в настоящее время сухопутных черепах. Диего весит 80 кг, в длину его тело достигает 90 см, рост (с вытянутой шеей) — 1,5 метра.

Галапагосские острова внесены в список Всемирного наследия ООН в силу своей уникальной флоры и фауны.

Местные виды, например, игуаны и гигантские черепахи, сыграли важнейшую роль в разработке Чарльзом Дарвиным теории эволюции.

Ежегодно Галапагосские острова посещают миллионы туристов со всего мира.

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