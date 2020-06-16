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14:59 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Татарстане опрокинулась фура с пивом (фото)

В ближайших деревнях намечается Октоберфест, шутят в соцсетях.

Рядом с селом Шали под Казанью опрокинулась фура с пивом, сообщает «Реальное время».

Инцидент произошел на трассе М-7 в 20 км от Казани в сторону Набережных Челнов, уточняют очевидцы. Кеги рассыпались по дороге.

«В ближайших деревнях намечается Октоберфест», — шутят пользователи соцсетей. «А живого пива нет случайно? Для друга спрашиваю», — пишет один из пользователей.

Другие пользователи отмечают, что кеги были пустые.

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Анна Лысенко

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