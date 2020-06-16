14:59 (мск), источник: Новости Mail.ru
В Татарстане опрокинулась фура с пивом (фото)
В ближайших деревнях намечается Октоберфест, шутят в соцсетях.
Рядом с селом Шали под Казанью опрокинулась фура с пивом, сообщает «Реальное время».
Инцидент произошел на трассе М-7 в 20 км от Казани в сторону Набережных Челнов, уточняют очевидцы. Кеги рассыпались по дороге.
«В ближайших деревнях намечается Октоберфест», — шутят пользователи соцсетей. «А живого пива нет случайно? Для друга спрашиваю», — пишет один из пользователей.
Другие пользователи отмечают, что кеги были пустые.
Анна Лысенко