Виктория Боня назвала живущих на МРОТ «алкоголиками» и «нищебродами»

15:44 (мск), источник: RNS
«Мы сначала минимальный размер оплаты повышаем, раздаем деньги всяким алкоголикам, нищебродам, а потом плачемся, почему у нас так все хреново. Лучше бы бизнесменам помогли, которые работают… Бизнес (у них) встал на два месяца», — заявила она в stories
Боня удивилась тому факту, что государство решает, какую зарплату должны получать «криворукие алкоголики». Она подчеркнула, что если работа стоит 10 тыс. руб., именно столько за нее должны получать.
По мнению телеведущей, деньги раздают «просто всяким бездельникам, алкашам, наркоманам, которых плодится все больше и больше, только потому, что они живут в России».
«И потом ничего не делают, просто люди ленятся, потому что зачем им
При этом Боня отметила, что не говорит про всех граждан в целом. Она добавила, что общается со «многими бизнесменами», многие из которых придерживаются аналогичной точки зрения.