Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
Показаны лучшие фото с высоты птичьего полетаНевероятные пейзажи, сделанные с помощью дронов
Фоторепортажи
15Бей, барабан: страницы истории «Артека»
165 лет назад не стало Жанны Фриске
15:44 (мск), источник: RNS

Виктория Боня назвала живущих на МРОТ «алкоголиками» и «нищебродами»

Экс-участница «Дома-2», телеведущая Виктория Боня раскритиковала жителей России, которые получают минимальный размер оплаты труда (МРОТ).

Источник: РИА "Новости"

«Мы сначала минимальный размер оплаты повышаем, раздаем деньги всяким алкоголикам, нищебродам, а потом плачемся, почему у нас так все хреново. Лучше бы бизнесменам помогли, которые работают… Бизнес (у них) встал на два месяца», — заявила она в stories Instagram.

Читайте также
Водонаева передумала ходить на серьезные телепрограммы

Боня удивилась тому факту, что государство решает, какую зарплату должны получать «криворукие алкоголики». Она подчеркнула, что если работа стоит 10 тыс. руб., именно столько за нее должны получать.

По мнению телеведущей, деньги раздают «просто всяким бездельникам, алкашам, наркоманам, которых плодится все больше и больше, только потому, что они живут в России».

«И потом ничего не делают, просто люди ленятся, потому что зачем им что-то делать?» — заключила она.

При этом Боня отметила, что не говорит про всех граждан в целом. Она добавила, что общается со «многими бизнесменами», многие из которых придерживаются аналогичной точки зрения.

Справка
Путин объявил о новых мерах поддержки россиянПрезидент России Владимир Путин сообщил о принятии нового пакета мер по поддержке российской экономики и граждан в условиях пандемии коронавируса
Во время загрузки произошла ошибка.
Антикризисные меры
 СМИ назвали причину смерти лжеврача Алены Верди
Как связаны уголовные дела Порошенко с выборами в США
В России выявили более 8200 новых случаев коронавируса
США разрушили нефтяной рынок союзника России
КНДР взорвала здание офиса связи с Южной Кореей
«Газпром» официально прекратил поставки газа в ЛНР и ДНР
Показаны лучшие фото с высоты птичьего полета
Под Казанью опрокинулась фура с пивом (фото)
Над Австралией пролетел таинственный зеленый шар
Здоровье
В Москве женщина случайно проглотила зубную щетку Инцидент произошел во время семейного ужина.
Hi-Tech
Легендарная игра возродилась в сети Принять участие в борьбе спецназа с террористами можно с любого компьютера
Авто
Три бюджетных Chevrolet появятся на российском рынке Автомобили будут стоить от семи сотен тысяч рублей, их выпуск налажен в Узбекистане
Кино
СМИ рассказали о доходах Михаила Ефремова Недавно артист стал участником смертельного ДТП
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Популярные темы на «Детях»
Что у вас интересного? 245
Подарок молодому папе) 147
Устала. Нет сил. 135
У всех девочки 6-7 лет занимаются спортом? 111
Леди
Молодая жена Петросяна в тренче за 15 тысяч покорила сеть (фото) Что надела Брухунова на этот раз?
Дом
Как сносят знаменитый рабочий поселок Русаковка в центре Москвы
Москвичи стали реже ходить в торговые центры
Сколько стоит жизнь в частном доме
Кому принадлежит ветка дерева, свисающая через соседский забор?
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь