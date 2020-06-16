15:55 (мск), источник: Известия
Офисный балкон: половина россиян по-прежнему работает из дома
Согласно опросу, в привычный режим труда вернулись только 15% граждан.
Каждый второй работающий россиянин продолжает трудиться в удаленном режиме, следует из опроса hh.ru. О возврате в офисы сообщили лишь 15% респондентов, тогда как оставшиеся либо еще до карантина работали из дома, либо и вовсе не переходили на дистанционный формат. В
Опрошенные «Известиями» эксперты считают: пандемия показала, что мир готов шагнуть в цифровую эпоху, но «репетиция» перехода в новый режим вывела на поверхность и ряд проблем.
В домашних условиях продолжают работать 47% трудоспособных россиян. Их больше в Москве и
В привычный офисный режим на момент проведения опроса вернулись только 15% граждан, преимущественно — бухгалтеры, финансисты и специалисты в области HR. О том, что в период карантина не переходили на дистанционный формат, сообщили 20% от опрошенных, большинство из них медработники, производственники и аграрии. Тогда как каждый шестой респондент, представляющий сферы маркетинга, медиа и информационных технологий, рассказал, что еще до пандемии вируса работал вне офиса, отмечается в опросе.
Предсказуемо трудящихся из дома оказалось больше всего (от 48% и выше) в сфере юриспруденции, информационных технологий, науки и образования, рекламы и медиа, искусства и менеджмента. Более половины, работающих на удаленке респондентов (66%), отметили, что в их компаниях еще не начался процесс возврата к офисным будням. При этом у некоторых из них он отложен на неопределенный срок, и только 1% опрошенных рассказали, что они перешли полностью на дистанционный режим.
Мнения за и против офисной работы разделились почти поровну. Но приверженцев сохранения дистанционки оказалось чуть больше, нежели тех, кто хочет вернуться к традиционной форме занятости. Большинство из них объясняют свое решение тем, что им комфортнее трудиться из дома, неудобностью работы в маске и перчатках и боязнью за здоровье собственное и их близких, говорится в исследовании.
В вопросах безопасности более половины вернувшихся или вовсе не уходивших на удаленку респондентов рассказали, что работодатели выдали им средства индивидуальной защиты. При этом каждый пятый опрошенный заявил, что их ничем не обеспечили, а другие рассказали о несоблюдении мер предосторожности в их офисе. В Роспотребнадзоре на запрос «Известий» о частых нарушениях
Пандемия коронавируса внесла коррективы и в рынок труда, отмечает руководитель службы исследований hh.ru Мария Игнатова. Она рассказала, что приостановка деятельности целых отраслей экономики и экстренный переход к цифровой среде оставшихся сфер повлекли глубокую коррекцию спроса и предложения на рынке. За считанные дни он перестал быть соискательским и сместившись в сторону работодателей, отметила эксперт.
Изменения коснулись и ряда профессий, продолжает Мария Игнатова. Помимо существенного спроса на курьеров и водителей, менее заметным, но важным по влиянию на будущее рынка труда оказался рост интереса к медикам и «цифровым» специалистам. Потребность на последних будет увеличиваться в отраслях, даже косвенно не относящихся к IT, добавила она.
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— Законодательное регулирование удаленной работы прорабатывается со сторонами социального партнерства — профсоюзами и работодателями, а также депутатами Государственной думы, — подчеркнули в министерстве.
Пандемия показала, что мир готов шагнуть в цифровую эпоху, считает старший партнер RosExpert Анна Кофф. По ее словам, об этом свидетельствуют и итоги проведенного их компанией исследования, где около 60% руководителей предприятий сообщили о планах в той или иной мере сохранить дистанционный режим, добавила она.
Но, по ее словам, экстренный переход на удаленку обнажил и ряд проблем. В частности, потребуется улучшение технической стороны работы в части контроля, повышения эффективности сотрудников на расстоянии и их мотивации, подчеркнула Анна Кофф.
Одним из главных трендов посткоронавирусной реальности станет постепенное сокращение рабочих мест в офисах и перевод сотрудников на удаленную работу насовсем, полагает эксперт Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский. Такому повороту событий, по его словам, способствует развитие
С другой стороны отсутствие необходимости находиться в офисе зарождает тренд на деурбанизацию. Так, проведенный компанией «Инком-недвижимость» опрос арендаторов загородных домов, показал, что 80% из них готовы остаться жить за пределами МКАД и после снятия всех ограничений.
Переход к новой форме занятости не требует поправок в Трудовом кодексе, в нем заложены основные нормы, считает Алексей Кричевский. Права и обязанности сторон прописываются в договоре, а с введением электронных трудовых книжек вовсе отпадет необходимость заключать их.