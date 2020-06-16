Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
 Ученые: генная инженерия открывает новые перспективы Биоинженеры создали генномодифицированных коров
Фоторепортажи
15Бей, барабан: страницы истории «Артека»
165 лет назад не стало Жанны Фриске
15:55 (мск), источник: Известия

Офисный балкон: половина россиян по-прежнему работает из дома

Согласно опросу, в привычный режим труда вернулись только 15% граждан.

Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 15:33 MSK, 16.06
Инфицировано545 458+8 248
3.06
8546
4.06
8831
5.06
8726
6.06
8855
7.06
8984
8.06
8985
9.06
8595
10.06
8404
11.06
8779
12.06
8987
13.06
8706
14.06
8835
15.06
8246
16.06
8248
3.0616.06
Скончалось7 284+193
3.06
178
4.06
169
5.06
144
6.06
197
7.06
134
8.06
112
9.06
171
10.06
216
11.06
174
12.06
183
13.06
114
14.06
119
15.06
143
16.06
193
3.0616.06
Выздоровело294 306+9 767
3.06
8972
4.06
8666
5.06
8057
6.06
8708
7.06
5343
8.06
3957
9.06
11709
10.06
10386
11.06
8367
12.06
8220
13.06
5271
14.06
5409
15.06
4489
16.06
9767
3.0616.06
Инфицировано8 058 427+114 191
3.06
111262
4.06
129042
5.06
126678
6.06
83041
7.06
157125
8.06
119134
9.06
108124
10.06
132360
11.06
109408
12.06
166545
13.06
136924
14.06
134338
15.06
127191
16.06
119602
3.0616.06
Скончалось437 473+3 413
3.06
4678
4.06
5709
5.06
5150
6.06
3436
7.06
4843
8.06
3023
9.06
3781
10.06
5050
11.06
4629
12.06
5494
13.06
4347
14.06
4250
15.06
3356
16.06
3489
3.0616.06
Выздоровело3 893 780+97 061
3.06
37104
4.06
75567
5.06
63842
6.06
131417
7.06
72701
8.06
55087
9.06
152488
10.06
92266
11.06
69133
12.06
95976
13.06
87035
14.06
77668
15.06
68295
16.06
99609
3.0616.06
Идёт загрузка
Источник: Известия

Каждый второй работающий россиянин продолжает трудиться в удаленном режиме, следует из опроса hh.ru. О возврате в офисы сообщили лишь 15% респондентов, тогда как оставшиеся либо еще до карантина работали из дома, либо и вовсе не переходили на дистанционный формат. В пресс-службе Минтруда рассказали, что число россиян, трудящихся в удаленной форме, постепенно снижается.

Опрошенные «Известиями» эксперты считают: пандемия показала, что мир готов шагнуть в цифровую эпоху, но «репетиция» перехода в новый режим вывела на поверхность и ряд проблем.

Отложенный выход

В домашних условиях продолжают работать 47% трудоспособных россиян. Их больше в Москве и Санкт-Петербурге, меньше — в Самаре и Ростове-на-Дону, показали результаты опроса, проведенного с 21 по 31 мая этого года. В исследовании участвовали 3,5 тыс. работающих соискателей, посетивших сайт hh.ru в поисках нужной информации или статей, но не обязательно ищущих новую работу в настоящее время, поясняют его авторы.

Новость
Халатное отношение: треть россиян жалуется на трудности работы из дома

В привычный офисный режим на момент проведения опроса вернулись только 15% граждан, преимущественно — бухгалтеры, финансисты и специалисты в области HR. О том, что в период карантина не переходили на дистанционный формат, сообщили 20% от опрошенных, большинство из них медработники, производственники и аграрии. Тогда как каждый шестой респондент, представляющий сферы маркетинга, медиа и информационных технологий, рассказал, что еще до пандемии вируса работал вне офиса, отмечается в опросе.

Предсказуемо трудящихся из дома оказалось больше всего (от 48% и выше) в сфере юриспруденции, информационных технологий, науки и образования, рекламы и медиа, искусства и менеджмента. Более половины, работающих на удаленке респондентов (66%), отметили, что в их компаниях еще не начался процесс возврата к офисным будням. При этом у некоторых из них он отложен на неопределенный срок, и только 1% опрошенных рассказали, что они перешли полностью на дистанционный режим.

Из тех, кто уже вернулся в рабочие кабинеты, около половины утверждают, что почти весь коллектив на месте. Другая часть отмечает, что выход из карантина осуществляется поэтапно и еще не завершен.

Мнения за и против офисной работы разделились почти поровну. Но приверженцев сохранения дистанционки оказалось чуть больше, нежели тех, кто хочет вернуться к традиционной форме занятости. Большинство из них объясняют свое решение тем, что им комфортнее трудиться из дома, неудобностью работы в маске и перчатках и боязнью за здоровье собственное и их близких, говорится в исследовании.

Чтобы помнили
Зажгите свою «Свечу памяти» онлайн

В вопросах безопасности более половины вернувшихся или вовсе не уходивших на удаленку респондентов рассказали, что работодатели выдали им средства индивидуальной защиты. При этом каждый пятый опрошенный заявил, что их ничем не обеспечили, а другие рассказали о несоблюдении мер предосторожности в их офисе. В Роспотребнадзоре на запрос «Известий» о частых нарушениях санитарно-гигиенических норм со стороны работодателей и сумме штрафов не ответили.

Пандемия коронавируса внесла коррективы и в рынок труда, отмечает руководитель службы исследований hh.ru Мария Игнатова. Она рассказала, что приостановка деятельности целых отраслей экономики и экстренный переход к цифровой среде оставшихся сфер повлекли глубокую коррекцию спроса и предложения на рынке. За считанные дни он перестал быть соискательским и сместившись в сторону работодателей, отметила эксперт.

Изменения коснулись и ряда профессий, продолжает Мария Игнатова. Помимо существенного спроса на курьеров и водителей, менее заметным, но важным по влиянию на будущее рынка труда оказался рост интереса к медикам и «цифровым» специалистам. Потребность на последних будет увеличиваться в отраслях, даже косвенно не относящихся к IT, добавила она.

Процесс запущен

В пресс-службе Минтруда «Известиям» рассказали, что число россиян, трудящихся в дистанционном формате, постепенно снижается. Если в мае в таком режиме работали порядка 10,5% от числа занятого населения, то сейчас их около 10%, или более 5 млн человек.

Разочарование или счастье
Конец пандемии

— Законодательное регулирование удаленной работы прорабатывается со сторонами социального партнерства — профсоюзами и работодателями, а также депутатами Государственной думы, — подчеркнули в министерстве.

Пандемия показала, что мир готов шагнуть в цифровую эпоху, считает старший партнер RosExpert Анна Кофф. По ее словам, об этом свидетельствуют и итоги проведенного их компанией исследования, где около 60% руководителей предприятий сообщили о планах в той или иной мере сохранить дистанционный режим, добавила она.

Но, по ее словам, экстренный переход на удаленку обнажил и ряд проблем. В частности, потребуется улучшение технической стороны работы в части контроля, повышения эффективности сотрудников на расстоянии и их мотивации, подчеркнула Анна Кофф.

Одним из главных трендов посткоронавирусной реальности станет постепенное сокращение рабочих мест в офисах и перевод сотрудников на удаленную работу насовсем, полагает эксперт Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский. Такому повороту событий, по его словам, способствует развитие онлайн-торговли и внедрение CRM-систем (автоматизация бизнес-процессов), что позволяет решать большинство задач на расстоянии.

С другой стороны отсутствие необходимости находиться в офисе зарождает тренд на деурбанизацию. Так, проведенный компанией «Инком-недвижимость» опрос арендаторов загородных домов, показал, что 80% из них готовы остаться жить за пределами МКАД и после снятия всех ограничений.
Алексей Кричевский
эксперт Академии управления финансами и инвестициями

Переход к новой форме занятости не требует поправок в Трудовом кодексе, в нем заложены основные нормы, считает Алексей Кричевский. Права и обязанности сторон прописываются в договоре, а с введением электронных трудовых книжек вовсе отпадет необходимость заключать их.

Во время загрузки произошла ошибка.
Москва после отмены режима самоизоляции
 Экспериментально, Ватсон: Минэк узаконит антифрод-сервисы в «песочницах»
Формула смерти: индекс иммунитета укажет на риск умереть в реанимации
В России выявили более 8200 новых случаев коронавируса
США разрушили нефтяной рынок союзника России
КНДР взорвала здание офиса связи с Южной Кореей
«Газпром» официально прекратил поставки газа в ЛНР и ДНР
Показаны лучшие фото с высоты птичьего полета
Под Казанью опрокинулась фура с пивом (фото)
Над Австралией пролетел таинственный зеленый шар
Здоровье
В Москве женщина случайно проглотила зубную щетку Инцидент произошел во время семейного ужина.
Hi-Tech
Легендарная игра возродилась в сети Принять участие в борьбе спецназа с террористами можно с любого компьютера
Авто
Три бюджетных Chevrolet появятся на российском рынке Автомобили будут стоить от семи сотен тысяч рублей, их выпуск налажен в Узбекистане
Кино
СМИ рассказали о доходах Михаила Ефремова Недавно артист стал участником смертельного ДТП
Новости партнеров
Польский политолог объяснил, почему Запад боится обновления Конституции РФ
Конституция обяжет власти заниматься проблемами детей круглогодично
Клевета о Войне уже проникла внутрь Росссии – как её остановит Конституция
Мы рождены в СССР. Эта поправка в Конституцию России не даст забыть о Союзе
Популярные темы на «Детях»
Что у вас интересного? 245
Подарок молодому папе) 147
Устала. Нет сил. 135
У всех девочки 6-7 лет занимаются спортом? 111
Леди
Молодая жена Петросяна в тренче за 15 тысяч покорила сеть (фото) Что надела Брухунова на этот раз?
Дом
Как сносят знаменитый рабочий поселок Русаковка в центре Москвы
Москвичи стали реже ходить в торговые центры
Сколько стоит жизнь в частном доме
Кому принадлежит ветка дерева, свисающая через соседский забор?
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь