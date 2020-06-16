16:25 (мск), источник: Новости Mail.ru
В Канаде заметили похожую на бурю птичью охоту
Невероятное зрелище.
Жители канадского городка
«Мы сидели, обедали и смотрели на воду. И вдруг заметили, как собираются северные олуши. Их было больше, чем обычно. Они летели по кругу, было похоже на ураган. Затем они начали нырять», — подписали они видео.
Северная олуша — крупнейшая морская птица в Северной Атлантике, которая размахом крыльев достигает 2 метров. Олуши пикируют в воду с высоты примерно 30 м, складывают крылья и ныряют со скоростью до 86 км в час. Они погружаются на глубину до 10 м и движутся под водой до 50 км в час.
Анна Лысенко