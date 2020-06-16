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16:25 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Канаде заметили похожую на бурю птичью охоту

Невероятное зрелище.

Жители канадского городка Хантс-Харбор на острове Ньюфаундленд стали свидетелями впечатляющей птичьей охоты.

«Мы сидели, обедали и смотрели на воду. И вдруг заметили, как собираются северные олуши. Их было больше, чем обычно. Они летели по кругу, было похоже на ураган. Затем они начали нырять», — подписали они видео.

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Северная олуша — крупнейшая морская птица в Северной Атлантике, которая размахом крыльев достигает 2 метров. Олуши пикируют в воду с высоты примерно 30 м, складывают крылья и ныряют со скоростью до 86 км в час. Они погружаются на глубину до 10 м и движутся под водой до 50 км в час.

Анна Лысенко

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