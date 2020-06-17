Фонд Black Lives Matter собрал $4 млн пожертвований. Его цель — не борьба с расизмом, а «единение с полицией»

По данным Buzzfeed, фонд Black Lives Matter был основан ещё в 2015 году темнокожим продюсером Робертом Рэйем Барнсом. Он числится единственным сотрудником организации. В то же время за пять лет фонд не запустил никаких программ. По словам основателя, вместо этого деньги распределяются по другим благотворительным организациям.
Барнс признался, что не имеет никаких связей с антирасистским движением, а цель фонда — «сплотить общество и полицию». Идея создания фонда пришла к нему после того, как бывший муж его жены умер — предположительно, по вине полицейского.
По словам 67-летнего продюсера, он намерен организовывать фуршеты «за чашкой кофе» с участием силовиков и жителей города, а также распространять брошюры с «позитивными новостями» о работе полиции.
Существенную часть пожертвований ($4 млн из $4,3 млн по подсчётам Buzzfeed) с 31 мая по 5 июня в фонд Барнса по ошибке зачислили крупные корпорации Apple, Microsoft и Google. Сейчас большая часть средств, поступившая в Black Lives Matter, заморожена. Сам Барнс жалуется, что движение за права темнокожих «украло придуманное им название». При этом он отметил, что готов вернуть деньги, которые не предназначались его фонду.
В декларации Барнса за 2017 год указан доход в $300 000. Из них около трети ушло на различные траты, а $24 000 составила зарплата самому себе. В 2019 году работу фонда Барнса приостановили по решению генпрокурора Калифорнии. Тем не менее, после этого организация не исчезла из списков на благотворительных онлайн-платформах.
Движение Black Lives Matter активизировалось в США вместе с протестами в конце мая после гибели темнокожего Джорджа Флойда в Миннеанаполисе. 25 мая при задержании полицейский Дерек Шовин почти 10 минут прижимал его шею коленом к земле. Флойд жаловался, что не может дышать, и вскоре после этого умер в больнице от полученных травм. Медицинская экспертиза подтвердила, что он скончался в результате кардиопульмонарного шока (остановка сердца и дыхания).
Гибель Флойда спровоцировала протесты и беспорядки в США, продолжающиеся до сих пор.