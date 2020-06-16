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17:04 (мск), источник: Новости Mail.ru

Пандемия изменила наше восприятие времени

Для многих в последние месяцы оно тянулось нестерпимо медленно.

Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 17:33 MSK, 16.06
Инфицировано545 458+8 248
3.06
8546
4.06
8831
5.06
8726
6.06
8855
7.06
8984
8.06
8985
9.06
8595
10.06
8404
11.06
8779
12.06
8987
13.06
8706
14.06
8835
15.06
8246
16.06
8248
3.0616.06
Скончалось7 284+193
3.06
178
4.06
169
5.06
144
6.06
197
7.06
134
8.06
112
9.06
171
10.06
216
11.06
174
12.06
183
13.06
114
14.06
119
15.06
143
16.06
193
3.0616.06
Выздоровело294 306+9 767
3.06
8972
4.06
8666
5.06
8057
6.06
8708
7.06
5343
8.06
3957
9.06
11709
10.06
10386
11.06
8367
12.06
8220
13.06
5271
14.06
5409
15.06
4489
16.06
9767
3.0616.06
Инфицировано8 065 966+115 993
3.06
111262
4.06
129042
5.06
126678
6.06
83041
7.06
157125
8.06
119134
9.06
108124
10.06
132360
11.06
109408
12.06
166545
13.06
136924
14.06
134338
15.06
127191
16.06
119602
3.0616.06
Скончалось437 604+3 423
3.06
4678
4.06
5709
5.06
5150
6.06
3436
7.06
4843
8.06
3023
9.06
3781
10.06
5050
11.06
4629
12.06
5494
13.06
4347
14.06
4250
15.06
3356
16.06
3489
3.0616.06
Выздоровело3 898 799+99 656
3.06
37104
4.06
75567
5.06
63842
6.06
131417
7.06
72701
8.06
55087
9.06
152488
10.06
92266
11.06
69133
12.06
95976
13.06
87035
14.06
77668
15.06
68295
16.06
99609
3.0616.06
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Источник: Reuters

Во время изоляции из-за пандемии COVID-19 время в человеческом восприятии стало течь медленнее, а затем снова ускорилось.

К такому выводу пришла команда психологов из Делавэрского университета в США. Результаты исследования анонсированы в The Conversation.

Ученые разработали приложение для смартфонов, в котором участники эксперимента фиксировали свои эмоции и ощущение времени по итогам марта и апреля. В исследовании приняли участие тысяча человек из разных штатов.

Примерно для половины участников время в марте тянулось «чрезвычайно медленно» и только для четверти — быстрее, чем обычно. Ощущение «замедленного» времени было связано с переживаниями и ощущением стресса.
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В апреле количество людей, для которых время пробежало быстро, увеличилось на 10%. Они чувствовали себя более спокойными и расслабленными, чем раньше. Это говорит о том, что за прошедшее время эти люди адаптировались к режиму изоляции, говорят исследователи.

Психологи напоминают, что человеческое восприятие времени субъективно и тесно связано с эмоциями и мотивацией. Чем тревожнее мы себя чувствуем, тем медленнее для нас течет время, и наоборот: если мы испытываем радостные эмоции, время для нас «ускоряется».

Анна Лысенко

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