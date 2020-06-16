17:04 (мск), источник: Новости Mail.ru
Пандемия изменила наше восприятие времени
Для многих в последние месяцы оно тянулось нестерпимо медленно.
Во время изоляции
К такому выводу пришла команда психологов из Делавэрского университета в США. Результаты исследования анонсированы в The Conversation.
Ученые разработали приложение для смартфонов, в котором участники эксперимента фиксировали свои эмоции и ощущение времени по итогам марта и апреля. В исследовании приняли участие тысяча человек из разных штатов.
В апреле количество людей, для которых время пробежало быстро, увеличилось на 10%. Они чувствовали себя более спокойными и расслабленными, чем раньше. Это говорит о том, что за прошедшее время эти люди адаптировались к режиму изоляции, говорят исследователи.
Психологи напоминают, что человеческое восприятие времени субъективно и тесно связано с эмоциями и мотивацией. Чем тревожнее мы себя чувствуем, тем медленнее для нас течет время, и наоборот: если мы испытываем радостные эмоции, время для нас «ускоряется».
Анна Лысенко