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18:52 (мск), источник: Forbes

«Это что-то среднее между ВИЧ и полиомиелитом»: почему ведущий вирусолог США не надеется на вакцину от COVID-19

Коллективного иммунитета к коронавирусу не существует, а уверенность в обратном лишь привела Швецию к большому числу жертв, уверен один из ведущих вирусологов США. Он убежден, что говорить о второй волне коронавируса в США еще рано, а преждевременная отмена карантина отбросит людей назад во времена до изобретения пенициллина.

Коронавирус COVID-19
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Источник: AP 2020

Президент и председатель правления научного центра Access Health International и один из ведущих вирусологов мира Уильям Хазелтайн, известный своей работой по изучению вируса иммунодефицита человека (ВИЧ) и по исследованиям генома человека, в интервью телеканалу Bloomberg TV рассказал о том, почему нельзя полагаться на коллективный иммунитет в случае с коронавирусом, наступила ли в США вторая волна заражения и почему он больше надеется на создание лекарства, а не вакцины. Forbes приводит основные тезисы.

О коллективном иммунитете

«Коллективный иммунитет — это фантазия. Его не существует в случае с этим вирусом. Это опасная фантазия, которая привела к необычайному числу смертей в Швеции. Я бы вообще исключил это слово из нашего словарного запаса, из наших мыслей».

Даже в лучшем случае это значит, возможно, смерти миллионов людей. Мы правда хотим отправиться так далеко в эпоху до изобретения антибиотиков? Мы правда хотим вернуться в Средневековье?
Уильям Хазелтайн
вирусолог
Источник: AP 2020

О второй волне коронавируса в США

Мы не прошли еще первую волну, так что еще слишком рано говорить о второй. С чем мы столкнулись — это растянутая волна, в некотором роде цунами.
Уильям Хазелтайн
вирусолог

«Вы видите по общему числу заболевших в США, что мы взобрались на плато. Спуск с этого плато займет много времени. А сейчас кажется, что у плато начался подъем. И мы поднимаемся на еще более высокое плато. Сейчас у нас примерно столько же заболевших каждый день — немногим больше 20 000 — как было больше двух месяцев назад. 1 апреля мы преодолели отметку 20 000 человек. Это было очень давно, сейчас середина июня».

О преждевременном выходе из карантина

«Мы откроемся и вернемся к тому периоду, когда антибиотики только появились, — в конце Второй Мировой войны для гражданского использования. Открыли пенициллин. Но до этого мы строили наши железные дороги, строили наши города и жили с вероятностью, что завтра никогда не наступит. Все знали, что инфекция может обернуться смертью. Мы вернулись в те времена. Мир не кончается».

Ваш мир может закончиться, но человечество продолжает жить, а экономики продолжают работать. Мы строили мир до вакцин и антибиотиков. Так и мы продолжим, но заплатим за это.
Уильям Хазелтайн
вирусолог
Источник: AP 2020

О вакцине

«Если бы мне пришлось делать ставки, что станет первым эффективным методом лечения COVID-19, я бы дал 50%, что вакцина будет безопасной и эффективной, и 90% — что лекарства».

Мы можем получить вакцину, но не узнаем наверняка, насколько хорошо она работает, и нам нужно еще шесть месяцев, чтобы понять, насколько она безопасна.
Уильям Хазелтайн
вирусолог

«Как показывает опыт SARS и MERS, а мы с ними уже 15 лет, они [вакцины] будут лишь частично эффективны и не обязательно создадут иммунитет на долгое время. Может, нам повезет, а может, нет. Велики шансы, что вакцина не будет полностью безопасна и абсолютно эффективна, а будет немного не такой. Вопрос — насколько не такой».

«Я был единственным, кто в 1986 году говорил, что у нас не будет вакцины от ВИЧ. В этом случае я менее уверен. Эта болезнь — что-то  среднее между ВИЧ и полиомиелитом, с которым люди справились. Но коронавирусы в целом, как вирус гриппа, возвращаются. Тот же вирус в следующем году может заразить того же человека».

Мы имеем дело с вирусом, который адаптировался к нашей иммунной системе. У него есть около 20 различных инструментов, которые он использует против наших попыток побороть его.
Уильям Хазелтайн
вирусолог
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О лекарстве

«Все внимание сейчас к вакцинам, но в ближайший месяц-два-три вы увидите большой интерес к широкому набору лекарств. Мы наблюдали, как их разрабатывают для лечения SARS (атипичная пневмония. — Forbes) и MERS (Ближневосточный респираторный синдром. — Forbes), и многие тождественные лекарства сейчас проходят первую или вторую фазу клинических испытаний. Так что хорошие новости будут».

О путешествиях

«Пока у нас не будет безопасной и эффективной вакцины, людям, которые хотят отправиться в путешествие, придется долго ждать. Я бы прежде убедился, что путешествия безопасны. Что авиакомпании делают все, что могут, чтобы рассадить нас подальше друг от друга. Я бы сам принял меры предосторожности: надел бы респиратор N95 и очки, которые плотно прилегают глазам. Я бы убедился, что делаю все необходимое».

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