17:32 (мск), источник: Новости Mail.ru
Подружившиеся коала и вомбат стали звездами Сети
Теперь они неразлучны.
Сотрудники Австралийского парка рептилий в Сомерсби, Новый Южный Уэльс, опубликовали в соцсетях трогательную историю, которая произошла в зоопарке во время 3-месячного карантина
Однажды во время уборки вольера работники поместили годовалую самку вомбата по имени Хоуп в вольер к коалам. Малышка быстро нашла общий язык со своей ровесницей — коалой Эльзой. Они стали много времени проводить вместе и заметно скучали друг по другу в разлуке. Заметив это, сотрудники парка поселили подружек вместе, и сейчас эта парочка неразлучна.
«Вомбат — близкий родственник коалы, поэтому неудивительно, что эти двое стали близкими друзьями», — сказала журналистам Insider директор Австралийского парка рептилий Лиз Гэбриэл. Она также уточнила, что животные примерно одного возраста, и детство обоих было довольно трудным. Потому они быстро нашли «общий язык».
История о дружбе коалы и вомбата быстро разлетелась по соцсетям и СМИ и сейчас, когда зоопарк открыл свои двери для посетителей, эти двое стали настоящими звездами.
Екатерина Гура