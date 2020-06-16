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17:32 (мск), источник: Новости Mail.ru

Подружившиеся коала и вомбат стали звездами Сети

Теперь они неразлучны.

Сотрудники Австралийского парка рептилий в Сомерсби, Новый Южный Уэльс, опубликовали в соцсетях трогательную историю, которая произошла в зоопарке во время 3-месячного карантина из-за коронавируса.

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Однажды во время уборки вольера работники поместили годовалую самку вомбата по имени Хоуп в вольер к коалам. Малышка быстро нашла общий язык со своей ровесницей — коалой Эльзой. Они стали много времени проводить вместе и заметно скучали друг по другу в разлуке. Заметив это, сотрудники парка поселили подружек вместе, и сейчас эта парочка неразлучна.

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«Вомбат — близкий родственник коалы, поэтому неудивительно, что эти двое стали близкими друзьями», — сказала журналистам Insider директор Австралийского парка рептилий Лиз Гэбриэл. Она также уточнила, что животные примерно одного возраста, и детство обоих было довольно трудным. Потому они быстро нашли «общий язык».

История о дружбе коалы и вомбата быстро разлетелась по соцсетям и СМИ и сейчас, когда зоопарк открыл свои двери для посетителей, эти двое стали настоящими звездами.

Екатерина Гура

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