18:23 (мск), источник: N + 1
Курение привело к одиночеству
И да, связь —
Британские исследователи обнаружили
Одиночество связывают с ухудшением здоровья, причем как психического, так и физического: чувство одиночества и социальная изоляция могут быть как причиной развития депрессии, так и ее симптомом, а также их связывают с повышенным риском развития инфаркта и инсульта. Одна из причин того, что одиночество влечет за собой проблемы со здоровьем, может заключаться в том, что люди, неудовлетворенные своим социальным взаимодействием, склонны отдавать предпочтение вредному для здоровья поведению и привычкам: например, курению и злоупотреблению алкоголем.
При этом направление связи между одиночеством и вредными привычками не всегда понятно: злоупотребление алкоголем, например, может быть как последствием чувства одиночества, так и приводить к нему через разрушение социальных связей
В новой работе ученые оценили связь между одиночеством, курением и потреблением алкоголя. Всего ученые использовали для анализа данные о полиморфизмах из четырех независимых исследований: всего в анализ были включены данные 511280 человек из исследования об одиночестве, 249171 из исследования о курении и частоте потребления табака, 143852 человека из исследования о попытках бросить курить и 46568 человек из исследования об алкогольной зависимости.
Всего ученые выделили 16 однонуклеотидных полиморфизмов, связанных с одиночеством, 378 полиморфизмов, связанных с потреблением табака, 99, связанных с количеством выпитого в неделю алкоголя, и 11 полиморфизмов, которые объясняют риск развития алкогольной зависимости.
Ученым не удалось обнаружить никакой связи между одиночеством и потреблением алкоголя: другими словами, с помощью генетических данных не удалось доказать ни то, что потребление алкоголя и зависимость приводят к одиночеству, ни то, что одиночество приводит к потреблению алкоголя и зависимости. А вот
Механизм, по их мнению, может быть примерно таким же, как и при развитии
Касательно того, что связь между одиночеством и потреблением алкоголя обнаружить не удалось, авторы отметили, что дело может быть в недостаточной статистической мощности (участников исследования о потреблении алкоголя было значительно меньше) — и это надо учесть в будущих исследованиях.
Помимо одиночества и депрессии курение также способствует развитию
Елизавета Ивтушок