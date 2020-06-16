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19:17 (мск), источник: Газета.Ру

Минздрав допустил снятие всех ограничений по коронавирусу в следующем году

Глава Минздрава Михаил Мурашко допустил, что полностью отказаться от ограничений из-за коронавируса в России можно будет в феврале 2021 года.

Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 18:33 MSK, 16.06
Инфицировано545 458+8 248
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Источник: РИА "Новости"

Об этом сообщает «Интерфакс».

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По его словам, к этому времени должна появиться «фармацевтически управляемая ситуация».

«Думаю, нужно говорить о следующем годе, думаю, это февраль», — отметил он в программе «Док-ток» на Первом канале.

Мурашко также отметил, что наличие «популяционного иммунитета», гарантирует, что цепочка вируса прервется, если будет «35−50−60%» переболевших коронавирусом.

В России выявлено 545 458 заражений коронавирусом, вылечились 294 306 человек, умерли 7 284 человека.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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