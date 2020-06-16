В резиденции Путина установили дезинфекционный туннель

В резиденции Путина появился дезинфицирующий туннель. Человека дезинфицируют туманным облаком.— Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) June 16, 2020
Туннель разработала пензенская компания. pic.twitter.com/9zNX7jrK2a
В резиденции президента в «Ново-Огарево» поставили туннель для дезинфекции. Об этом сообщается на сайте правительства Пензенской области.
Туннель разработала пензенская компания. В нем на человека распыляется дезинфицирующий раствор.
Как сообщал в конце апреля
Помимо этого в конце марта Кремль перевел на удаленку сотрудников старше 60 лет и тех, чьи обязанности позволяют работать из дома, сообщали источники РБК. С 15 июня режим дистанционной работы для большинства работников Кремля закончился, указали собеседники РБК.
С начала пандемии в Кремле было выявлено несколько случаев коронавируса. Информацию о заболевшем сотруднике подтверждал Песков. По его словам, заразившийся не контактировал с президентом.
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