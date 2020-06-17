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01:35 (мск), источник: ТАСС

На Кубани с 21 июня ослабят контроль за въезжающими туристами

КРАСНОДАР, 16 июня. /ТАСС/ — Прибывающие на отдых туристы должны будут уведомить о том, куда они направляются.

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Источник: РИА "Новости"

Власти Краснодарского края ослабят контроль за въезжающими на территорию региона туристами с 21 июня, сказал в эфире телеканала «Россия-1» губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

В Краснодарском крае из-за пандемии коронавируса с 28 марта была приостановлена работа курортов, постояльцев не принимают гостиницы, отели. С 1 июня возобновили работу только санатории, имеющие медицинскую лицензию. Отдыхающих, находящихся в регионе не по санаторной путевке, помещают в обсерваторы на 14-дневную изоляцию. С 12 июня возобновили работу отели и гостиницы вместимостью до 50 номеров.

Мы с 21 июня планируем ослабить контроль для всех, кто хочет приехать в Краснодарский край. Температура при въезде в край обязательно будет замеряться.
Вениамин Кондратьев
губернатор Краснодарского края
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Он уточнил, что прибывающие на отдых туристы должны будут уведомить о том, куда они направляются. По словам губернатора, соблюдение социальной дистанции при отдыхе будут контролировать сами туристы.

Роста цен на отдых на краснодарских курортах глава региона в этом году не ожидает и рассчитывают на успешное проведение курортного сезона. «Я уверен, цены [на отдых] будут на уровне прошлого года. Может быть, на уровень инфляции поднимутся. Верю в то, что курортный сезон 2020 года будет, и будет успешным», — резюмировал Кондратьев.

Краснодарский край — основной курортный регион России, в 2019 году турпоток на Кубань составил порядка 17,3 млн отдыхающих, средняя загрузка средств размещения — 71,3%. Из-за пандемии коронавируса в регионе ввели мораторий на взимание курортного сбора до конца 2020 года.

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