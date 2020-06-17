01:35 (мск), источник: ТАСС
На Кубани с 21 июня ослабят контроль за въезжающими туристами
КРАСНОДАР, 16 июня. /ТАСС/ — Прибывающие на отдых туристы должны будут уведомить о том, куда они направляются.
Власти Краснодарского края ослабят контроль за въезжающими на территорию региона туристами с 21 июня, сказал в эфире телеканала «Россия-1» губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
В Краснодарском крае
Мы с 21 июня планируем ослабить контроль для всех, кто хочет приехать в Краснодарский край. Температура при въезде в край обязательно будет замеряться.
Он уточнил, что прибывающие на отдых туристы должны будут уведомить о том, куда они направляются. По словам губернатора, соблюдение социальной дистанции при отдыхе будут контролировать сами туристы.
Роста цен на отдых на краснодарских курортах глава региона в этом году не ожидает и рассчитывают на успешное проведение курортного сезона. «Я уверен, цены [на отдых] будут на уровне прошлого года. Может быть, на уровень инфляции поднимутся. Верю в то, что курортный сезон 2020 года будет, и будет успешным», — резюмировал Кондратьев.
Краснодарский край — основной курортный регион России, в 2019 году турпоток на Кубань составил порядка 17,3 млн отдыхающих, средняя загрузка средств размещения — 71,3%.