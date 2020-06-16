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16 июня, источник: Ведомости

В Москве за сутки скончались еще 48 пациентов с коронавирусом

В Москве за сутки умерли еще 48 пациентов с COVID-19 и диагностированной пневмонией, общее число скончавшихся достигло 3434 человек, сообщил оперштаб.

Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 23:33 MSK, 16.06
Инфицировано545 458+8 248
3.06
8546
4.06
8831
5.06
8726
6.06
8855
7.06
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8595
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8404
11.06
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12.06
8987
13.06
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8835
15.06
8246
16.06
8248
3.0616.06
Скончалось7 284+193
3.06
178
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169
5.06
144
6.06
197
7.06
134
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112
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174
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13.06
114
14.06
119
15.06
143
16.06
193
3.0616.06
Выздоровело294 306+9 767
3.06
8972
4.06
8666
5.06
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7.06
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9.06
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12.06
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13.06
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5409
15.06
4489
16.06
9767
3.0616.06
Инфицировано8 096 403+123 101
3.06
111262
4.06
129042
5.06
126678
6.06
83041
7.06
157125
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119134
9.06
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11.06
109408
12.06
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13.06
136924
14.06
134338
15.06
127191
16.06
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3.0616.06
Скончалось438 843+4 050
3.06
4678
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5150
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4843
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10.06
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11.06
4629
12.06
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4250
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3356
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Выздоровело3 918 359+101 999
3.06
37104
4.06
75567
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6.06
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3.0616.06
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Источник: Агентство «Москва»

По данным штаба на утро 16 июня, в Москве коронавирусная инфекция была выявлена еще у 1416 человек.

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Общее число заболевших в столице выросло до 208 680 человек, из них 3334 пациента скончались, 123 240 человек выздоровели. Всего в России COVID-19 обнаружен более чем у 537 000 человек, из них 284 539 человек выздоровели, за прошедшие сутки умерли 52 человека.

С 9 июня власти Москвы отменили режим самоизоляции и пропускную систему. С 16 июня в столице заработали летние веранды кафе, библиотеки, музеи и зоопарки.

Массовые мероприятия планируется разрешить в июле, говорил мэр Москвы Сергей Собянин, однако это зависит от развития эпидемиологической обстановки.

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