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01:03 (мск), источник: Известия

Минздрав дал разрешение на испытания двух вакцин от COVID-19 на людях

Минобороны России совместно с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи получил разрешение и приступает к клиническим испытаниям российской вакцины от новой коронавирусной инфекции. Об этом сообщает газета «Красная звезда».

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Источник: Reuters

Минздрав России выдал разрешение на проведение клинических исследований. Отмечается, что уже согласованы количественные и качественные параметры выборки добровольцев, в том числе соотношение военнослужащих и гражданских, которым будет введена новая вакцина.

Первая группа добровольцев в ближайшее время закончит двухнедельную изоляцию, после чего им будет введена вакцина. Ее основная цель — проверка безопасности и переносимости компонентов вакцины.

Препарат, который планируется ввести добровольцам, ранее был успешно протестирован на токсичность, безопасность, иммуногенность и защитную эффективность на крупных и мелких животных в 48-м Центральном научно-исследовательском институте Минобороны России.

После введения вакцины у животных развивался полноценный иммунитет к вирусу, рассказывал начальник 48-го ЦНИИ МО, полковник медицинской службы Сергей Борисевич. Там же и будут проходить клинические испытания, которые планируется завершить в июле.

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Отбор участников эксперимента осуществляется исключительно на добровольной основе. Испытуемых отбирали среди офицеров, прапорщиков и военных, служащих по контракту в подразделениях войск РХБ защиты и медучреждений Минобороны. Добровольцы из числа гражданских и военных были поделены на две группы, первая прибыла 2 июня. Чтобы исключить вероятность заражения коронавирусом, 50 военных поместили на 14-дневную изоляцию.

Состояние здоровья всех добровольцев оценивается как хорошее и ежедневно мониторится. Карантин и подготовку к основной фазе испытаний участники эксперимента переносят хорошо.

Ранее в июне глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что единой вакцины от коронавируса не будет. По ее словам, появится целый спектр различных препаратов, которые будут применяться для разных групп.

На это рассчитывал и глава Минздрава Михаил Мурашко. Министр объяснял, что у каждой вакцины будет свой период защиты, для каждой в обязательном порядке будет установлен режим наблюдения.

Вакцины от центра «Вектор» и Института имени Гамалеи предположительно будут зарегистрированы уже в августе.

По состоянию на 16 июня в России выявлено 545 458 случаев коронавируса. За весь период зафиксировано 7284 летальных исходов, выздоровели 294 306 человек.

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