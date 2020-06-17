Минздрав дал разрешение на испытания двух вакцин от COVID-19 на людях

Минздрав России выдал разрешение на проведение клинических исследований. Отмечается, что уже согласованы количественные и качественные параметры выборки добровольцев, в том числе соотношение военнослужащих и гражданских, которым будет введена новая вакцина.
Первая группа добровольцев в ближайшее время закончит двухнедельную изоляцию, после чего им будет введена вакцина. Ее основная цель — проверка безопасности и переносимости компонентов вакцины.
После введения вакцины у животных развивался полноценный иммунитет к вирусу, рассказывал начальник 48-го ЦНИИ МО, полковник медицинской службы Сергей Борисевич. Там же и будут проходить клинические испытания, которые планируется завершить в июле.
Отбор участников эксперимента осуществляется исключительно на добровольной основе. Испытуемых отбирали среди офицеров, прапорщиков и военных, служащих по контракту в подразделениях войск РХБ защиты и медучреждений Минобороны. Добровольцы из числа гражданских и военных были поделены на две группы, первая прибыла 2 июня. Чтобы исключить вероятность заражения коронавирусом, 50 военных поместили на 14-дневную изоляцию.
Состояние здоровья всех добровольцев оценивается как хорошее и ежедневно мониторится. Карантин и подготовку к основной фазе испытаний участники эксперимента переносят хорошо.
Ранее в июне глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что единой вакцины от коронавируса не будет. По ее словам, появится целый спектр различных препаратов, которые будут применяться для разных групп.
На это рассчитывал и глава Минздрава Михаил Мурашко. Министр объяснял, что у каждой вакцины будет свой период защиты, для каждой в обязательном порядке будет установлен режим наблюдения.
По состоянию на 16 июня в России выявлено 545 458 случаев коронавируса. За весь период зафиксировано 7284 летальных исходов, выздоровели 294 306 человек.