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09:29 (мск), источник: Аргументы и факты

В тяжелом весе. Как связаны ожирение и коронавирус?

Ожирение — проблема номер один во всем мире. При этом темпы прироста людей с избыточной массой тела растут. А это создает немало серьезных осложнений, например при тех же вирусных заболеваниях.

Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 09:33 MSK, 17.06
Инфицировано545 458+8 248
3.06
8546
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8831
5.06
8726
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16.06
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Скончалось7 284+193
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178
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15.06
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Выздоровело294 306+9 767
3.06
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4.06
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Инфицировано8 175 482+130 799
3.06
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Скончалось443 730+6 599
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3.0616.06
Выздоровело3 956 263+73 020
3.06
37104
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Источник: Reuters
Проблему ожирения называют глобальной во всем мире. По данным статистики, каждый третий взрослый и каждый восьмой ребенок — обладатели лишнего веса. За последние 10 лет количество людей с избыточным весом заметно выросло и в дальнейшем будет продолжать увеличиваться, отмечают эксперты. И сегодня ожирение называют неинфекционной пандемией.
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Ожирение вызывает у врачей озабоченность не только само по себе, но и в связи с эпидемией вирусной инфекцией, вызванной COVID-19. Ведь ожирение — это хроническое, перманентно прогрессирующее заболевание, связанное с нарушением энергетического баланса, гормональной регуляции, метаболизма и гемодинамики, ассоциированное с патологическим накоплением жировой ткани различной локализации, приводящее к развитию инвалидизирующих осложнений. Хорошо известно, что люди с избыточным весом имеют сниженный иммунитет, повышенный риск развития кардиологических, эндокринных, онкологических заболеваний, болезней суставов, психологических расстройств и нарушения репродуктивных способностей. О том, в чем связь коронавируса и лишнего веса, а также как именно они друг на друга влияют, АиФ.ru рассказала заведующая кафедрой эндокринологии лечебного факультета РНИМУ им. Пирогова Татьяна Демидова.

Связь вируса и веса

Пандемия коронавируса заставила обратить пристальное внимание на отдельные категории больных, у которых есть риски наиболее тяжелого течения заболевания и последующего лечения с подключением к аппаратам ИВЛ. По первым данным, которые поступали из Китая, в группе риска находились люди пожилые и те, у кого были хронические патологии. Однако европейские и американские медики расширили потенциальные группы риска, включив в них и людей с ожирением. Так, например, 48,3% «тяжелых пациентов» в США по коронавирусу — люди с избыточным весом.

Люди с ожирением имеют не только большую склонность заболеть COVID-19, но и показывают более тяжелое течение и исходы вследствие нарушения у них иммунного ответа и снижения защитного кардиореспираторного резерва.

Оказалось, что у людей с ожирением после заражения вирусом отмечается более стойкое проникновение его в клетку, вирус размножается значительно быстрее и дольше, создает множество своих копий, поражая большие «площади», что почти неминуемо вызывает острый воспалительный ответ, получивший называние «цитокинового шторма».

Именно это явление, как считают специалисты, запускает тяжелую дыхательную недостаточность, тромботические нарушения и полиорганную недостаточность.

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Также важно понимать, что висцеральная жировая ткань (которая находится в области живота) является высокоактивным органом, влияющим на иммунный, эндокринный и метаболический гомеостаз во всём организме. У людей с ожирением секретирующих жировых клеток, естественно, существенно больше, и они выделяет в разы больше гормонов и воспалительных цитокинов. У них часто уже имеет место локальное вялотекущее воспаление в самом гипертрофированном жировом депо, поскольку есть специфика его строения. Таким образом, многие вирусные инфекции (и особенно COVID-19) усиливают эффекты цитокинов и становятся причиной неспецифического воспаления. Доказано, что жировая ткань служит резервуаром для некоторых вирусов, таких как грипп, ВИЧ и цитомегаловирус, и, по последним данным, в ней также может активироваться и COVID-19. Жировые клетки являются важнейшим источником интерлейкина-6 и его рецепторов, за которые «цепляется» вирус.

Другой неожиданной особенностью SARS-CoV-2 при ожирении стала способность этого вируса довольно быстро распространяться из пораженного органа в окружающую их жировую клетчатку — внутригрудную, печеночную, почечную и т. д.

Вследствие этого происходит более тяжелое поражение жизненно важных органов. По этой же причине эти пациенты могут дольше оставаться носителями и распространителями вируса, нуждаются в более длительном пребывании в стационаре и самоизоляции, а также больше рискуют по возникновению тромбозов.

Проблемы лечения

Есть и ряд сложностей с терапией при коронавирусе для пациентов с лишним весом. В ведении людей с ожирением, нуждающихся значительно чаще в реанимационных мероприятиях, есть трудности, поскольку их сложнее интубировать, подобно беременным их сложно перевести в позицию на животе, облегчающую дыхание, их сложнее обследовать с помощью методов визуализации (например, компьютерной томографии) и взвешивания, поскольку у аппаратов есть ограничения. Более того, им нужны специальные кровати и оборудование, которые не могут быть широко доступны в обычных стационарах, и многое другое.

Постпандемичные риски

К сожалению, текущая пандемия может способствовать дальнейшему увеличению распространенности ожирения. Переедание стало одной из основных проблем в карантинный период и для многих обернулось возникшими или усугубившимися проблемами с весом.

Находясь на самоизоляции из-за пандемии COVID-19, многие люди испытывали вполне понятный стресс и тревогу, скуку или волнение в связи со сложившейся ситуацией. А именно эта палитра ощущений и эмоций ассоциирована с перееданием.
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Именно они заставляют потреблять преимущественно рафинированную пищу, богатую жирами и углеводами, которые приносят удовольствие и ожирение. Такая еда — самый простой и доступный способ справиться со стрессом, на время почувствовать себя лучше. Но для будущего она имеет печальные последствия. Переедание, хоть и вынужденное, может запустить «каскад зависимостей», которые только усугубят ситуацию, создадут «порочный круг» — еда, депрессия, ожирение, снова еда. Состояние стресса становится постоянным, не позволяя найти выход, все больше увеличивая количество и частотность потребления еды, усугубляя депрессию и ожирение.

Как бороться

Естественно, стоит постараться взять себя в руки и начать бороться с проблемой. Тем более что каждый человек сам может оценивать свое состояние и лучше других знает свои потребности. А значит, стоит искать более полезный и здоровый способ справиться со стрессом. Нужно заняться здоровьем, попытаться исправить неправильное питание и привести вес в норму. В этом могут помочь следующие советы:

1. Покупать в магазине только нежирные продукты, лучше по списку и только то, что действительно необходимо.

2. Потреблять максимально разнообразную пищу, богатую витаминами, минералами и клетчаткой. Это будет способствовать развитию здоровой кишечной микрофлоры, которая, в свою очередь, поможет в усвоении питательных веществ и приведет к улучшению обменных процессов.

3. Избегать необычных диет, поскольку многие популярные методики, такие как интервальное голодание, кетодиеты, несбалансированны и избыточно ограничительны, что нефизиологично и может ухудшать здоровье.

4. Ограничивать потребление сладостей, газированных напитков и алкоголя. Сладкое можно заменить на свежие фрукты или ягоды.

5. Ограничить потребление животных жиров. Готовить еду с минимальным количеством масла или вовсе без него (запекать, варить, тушить), избегать трансжиров.

6. Увеличить количество пищевых волокон в рационе, расширить потребление овощей, фруктов (не менее 400 г в сутки).

7. Пить больше воды — потребление жидкости крайне важно для нормальной работы всего организма.

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