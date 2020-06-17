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07:50 (мск), источник: Известия

В Москве предложили сдвинуть начало рабочего дня

Власти Москвы предложили работодателям изменить режим работы сотрудников таким образом, чтобы рабочий день части из них начинался в более широком временном интервале — с 06:00—07:00 до 12:00. Такие изменения, по мнению чиновников, благоприятно скажутся на обеспечении социальной дистанции в общественном транспорте. Об этом 16 июня сообщил заммэра столицы Максим Ликсутов в своей колонке на едином транспортном портале.

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Источник: Агентство «Москва»

Ликсутов отметил, что подобная практика действует на многих предприятиях Германии и Канады, пишет телеканал «360». Так, по его словам, если сотрудники будут выходить на работу с 06:00—07:00 до 12:00 вместо привычных 08:00—10:00, то снизится нагрузка на транспорт и станет легче соблюдать социальную дистанцию, пишет «Федеральное агентство новостей».

Чиновник добавил, что в сентябре 2020 года власти намерены запустить пилотный проект по снижению стоимости проезда на одной из линий метро вне утреннего часа пик. Если результат покажет перераспределение нагрузки, опыт могут распространить и на другие ветки метро. Пилотный проект уже согласован с мэром столицы Сергеем Собяниным, пишет агентство городских новостей «Москва».

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Высказался Ликсутов и о различных сценариях развития транспортной системы Москвы в новых условиях после пандемии коронавируса, а также о последствиях для экологии, экономики и здоровья населения. По его словам, выбор в пользу перемещения пешком и на велосипедах может сохранить необходимый баланс для экологии, здоровья горожан, а также позволит не перегрузить транспортную систему. С 18 июня и до конца сезона на 30% будет снижена стоимость проката городских велосипедов, пишет «Москва 24». Сейчас нужно понять, что следует сделать, чтобы горожане чаще ходили пешком, пользовались велосипедом или самокатом и это было безопасно и удобно, заключил Ликсутов.

Инициативу об изменении режима работы раскритиковала врач-сомнолог, кандидат медицинских наук София Черкасова.

По ее мнению, начинать рабочий день в 6 утра является «нездоровой версией» для пробуждения человека.

Она уточнила, что «жаворонков», которые будут рады такому новому сверхраннему режиму, менее 5%. Поэтому 5% будут жить по этим законам, а остальные — страдать. Специалист отметила, что «для большинства людей 3−4 часа ночи — это середина сна с глубокими стадиями, необходимая для восстановления организма», пишет РИАМО.

16 июня сообщалось, что около половины работающих россиян (47%) по-прежнему трудятся удаленно. По данным опроса, проведенного hh.ru, к привычному офисному режиму вернулись только 15%.

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