ВОЗ сообщила о «научном прорыве» в лечении COVID-19

Результаты клинических испытаний стероидного препарата дексаметазона при лечении коронавирусной инфекции в Великобритании являются научным прорывом. Об этом заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус.
«Это первый препарат, который показал снижение смертности среди пациентов с COVID-19, которым требуется искусственная вентиляция легких и кислородная поддержка», — сказал Гебрейесус на совещании в Женеве.
По предварительным данным, применение дексаметазона показало снижение смертности среди пациентов на ИВЛ на одну треть, а среди больных, находящихся на кислородной поддержке, на 20%.
Поздравляю правительство Великобритании, Оксфордский университет, больницы и пациентов, которые внесли свой вклад в этот спасительный научный прорыв.
Тедрос Гебрейесусенеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ)
Дексаметазон — это стероид, который используется с 60-х годов прошлого века как противовоспалительное средство. Его применяют, в том числе, в онкологии. Организация отмечает, что положительный эффект от стероида наблюдался только у пациентов с тяжелым течением болезни.
Пока что исследователи из Оксфордского университета раскрыли предварительные результаты применения препарата. В ближайшее время ВОЗ ждет полного отчета, чтобы обновить свои рекомендации по лечению COVID-19.
В конце мая ВОЗ приостановила испытания противомалярийного средства гидроксихлорохина в качестве метода лечения коронавирусной инфекции. Решение было принято после того, как авторитетное медицинское издание Lancet опубликовало результаты исследования, в которых говорится о повышенном уровне смертности среди пациентов, принимавших гидроксихлорохин. Тестирование лекарства проходило в десяти странах. Сейчас ученые оценивают его безопасность при лечении COVID-19.
Ранее в июне Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и группа компаний «ХимРар» сообщили, что поставили в больницы первую партию отечественного препарата против коронавирусной инфекции «Авифавир».
Лекарство получили медучреждения в Московской, Ленинградской, Новгородской, Кировской и Нижегородской областей, а также больницы Республики Татарстан и Екатеринбурга. «Авифавир» будет применяться исключительно под врачебным надзором и станет бесплатным по полисам ОМС.