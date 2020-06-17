Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
 Ученые: генная инженерия открывает новые перспективы Биоинженеры создали генномодифицированных коров
Фоторепортажи
8Умер Михаил Кокшенов
34Объявлены победители Sony World Photography Awards 2020
06:09 (мск), источник: РБК

ВОЗ сообщила о «научном прорыве» в лечении COVID-19

Британские медики представили результаты применения препарата дексаметазон для коронавирусных больных. Он на 30% снижает смертность среди тяжелых больных, которые подключены к аппаратам ИВЛ.

Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 05:33 MSK, 17.06
Инфицировано545 458+8 248
3.06
8546
4.06
8831
5.06
8726
6.06
8855
7.06
8984
8.06
8985
9.06
8595
10.06
8404
11.06
8779
12.06
8987
13.06
8706
14.06
8835
15.06
8246
16.06
8248
3.0616.06
Скончалось7 284+193
3.06
178
4.06
169
5.06
144
6.06
197
7.06
134
8.06
112
9.06
171
10.06
216
11.06
174
12.06
183
13.06
114
14.06
119
15.06
143
16.06
193
3.0616.06
Выздоровело294 306+9 767
3.06
8972
4.06
8666
5.06
8057
6.06
8708
7.06
5343
8.06
3957
9.06
11709
10.06
10386
11.06
8367
12.06
8220
13.06
5271
14.06
5409
15.06
4489
16.06
9767
3.0616.06
Инфицировано8 155 266+136 524
3.06
111262
4.06
129042
5.06
126678
6.06
83041
7.06
157125
8.06
119134
9.06
108124
10.06
132360
11.06
109408
12.06
166545
13.06
136924
14.06
134338
15.06
127191
16.06
119602
3.0616.06
Скончалось441 505+5 099
3.06
4678
4.06
5709
5.06
5150
6.06
3436
7.06
4843
8.06
3023
9.06
3781
10.06
5050
11.06
4629
12.06
5494
13.06
4347
14.06
4250
15.06
3356
16.06
3489
3.0616.06
Выздоровело3 945 763+101 356
3.06
37104
4.06
75567
5.06
63842
6.06
131417
7.06
72701
8.06
55087
9.06
152488
10.06
92266
11.06
69133
12.06
95976
13.06
87035
14.06
77668
15.06
68295
16.06
99609
3.0616.06
Идёт загрузка
Источник: Reuters

Результаты клинических испытаний стероидного препарата дексаметазона при лечении коронавирусной инфекции в Великобритании являются научным прорывом. Об этом заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус.

«Это первый препарат, который показал снижение смертности среди пациентов с COVID-19, которым требуется искусственная вентиляция легких и кислородная поддержка», — сказал Гебрейесус на совещании в Женеве.

По предварительным данным, применение дексаметазона показало снижение смертности среди пациентов на ИВЛ на одну треть, а среди больных, находящихся на кислородной поддержке, на 20%.

Поздравляю правительство Великобритании, Оксфордский университет, больницы и пациентов, которые внесли свой вклад в этот спасительный научный прорыв.
Тедрос Гебрейесус
енеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ)

Дексаметазон — это стероид, который используется с 60-х годов прошлого века как противовоспалительное средство. Его применяют, в том числе, в онкологии. Организация отмечает, что положительный эффект от стероида наблюдался только у пациентов с тяжелым течением болезни.

Час разочарований
Что нас ждет после пандемии

Пока что исследователи из Оксфордского университета раскрыли предварительные результаты применения препарата. В ближайшее время ВОЗ ждет полного отчета, чтобы обновить свои рекомендации по лечению COVID-19.

В конце мая ВОЗ приостановила испытания противомалярийного средства гидроксихлорохина в качестве метода лечения коронавирусной инфекции. Решение было принято после того, как авторитетное медицинское издание Lancet опубликовало результаты исследования, в которых говорится о повышенном уровне смертности среди пациентов, принимавших гидроксихлорохин. Тестирование лекарства проходило в десяти странах. Сейчас ученые оценивают его безопасность при лечении COVID-19.

Ранее в июне Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и группа компаний «ХимРар» сообщили, что поставили в больницы первую партию отечественного препарата против коронавирусной инфекции «Авифавир».

Лекарство получили медучреждения в Московской, Ленинградской, Новгородской, Кировской и Нижегородской областей, а также больницы Республики Татарстан и Екатеринбурга. «Авифавир» будет применяться исключительно под врачебным надзором и станет бесплатным по полисам ОМС.

Читайте также
 Врач сообщила о необычном симптоме у переболевших COVID-19
Ученые открыли еще одно полезное свойство кофе
СМИ: на границе Индии и Китая погибли десятки военнослужащих
Мурашко: все ограничения по COVID-19 снимут не раньше февраля
В резиденции Путина установили дезинфекционный туннель
Карантинная наценка: услуги салонов красоты дорожают
Трамп подписал указ о реформе полиции
Туристов в Краснодарском крае освободят от карантина
Gnezdo.ru
Правда красивый? А посмотрите на его жену
Как красивые арабки ходят дома для мужа. Фото
Узнали «Гуся» из Электроника? Фото 40 лет спустя
Помните эту красивую пару? Гляньте на них сейчас
Hi-Tech
Вокруг Марса обнаружили необычное свечение Это явление предсказали почти полвека назад
Горячие темы на Авто
Замечаю (уже давно)-- 457
Тут финансисты есть? 278
Прогулка. родина 247
Лето, рынок. 107
Кино
Анна Кошмал о «Сватах 7»: «Будут все ваши любимые артисты» Актриса, сыгравшая Женю в популярном сериале, раскрыла подробности о новом сезоне
Новости партнеров
Клевета о Войне уже проникла внутрь Росссии – как её остановит Конституция
Польский политолог объяснил, почему Запад боится обновления Конституции РФ
Мы рождены в СССР. Эта поправка в Конституцию России не даст забыть о Союзе
Новое заявление Украины подтверждает необходимость обновить Конституцию
Gnezdo.ru
Как супруги арабов ходят дома при муже. Фото
Внук Юрия Гагарина подрос. Глянь, на кого похож
Кумир 90-х Таня Овсиенко: как она выглядит сейчас
Помните эту красивую пару? Гляньте на них сейчас
Леди
Молодая жена Петросяна в тренче за 15 тысяч покорила сеть (фото) Что надела Брухунова на этот раз?
Новости партнеров
Клевета о Войне уже проникла внутрь Росссии – как её остановит Конституция
Мы рождены в СССР. Эта поправка в Конституцию России не даст забыть о Союзе
Поправка о доступной медпомощи приобрела новый смысл – это уже не слова
Как обновление Конституции изменит отношение к работающим и отработавшим
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь