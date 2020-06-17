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07:29 (мск), источник: Lenta.Ru

Боня объяснила свои слова о получающих МРОТ «алкоголиках и нищебродах»

Российская телеведущая, экс-участница шоу «Дом-2» Виктория Боня объяснила свои слова о получающих минимальный размер оплаты труда «алкоголиках и нищебродах». Видеозапись она опубликовала в своем Instagram-аккаунте.

Источник: РИА "Новости"

Боня отметила, что имела в виду не всех россиян, а только страдающих алкоголизмом. «Если эти слова задевают человека, то он должен, как минимум, относить себя к алкоголикам, к тем, кто сидит на диване и ничего не делает, а также к тем, кто ни к чему не стремится», — сказала телеведущая.

По ее словам, речь шла о людях, которые «превратились в отбросы общества». Также Боня подчеркнула, что не выступает против повышения МРОТ.

Ранее Виктория Боня в своем Instagram-аккаунте выступила против того, чтобы в Конституцию была внесена поправка о минимальном размере оплаты труда.

Мы сначала минимальный размер оплаты повышаем, раздаем деньги всяким алкоголикам и нищебродам, а потом плачемся, почему у нас все хреново. Лучше бы бизнесменам помогли. Которые работают.
Виктория Боня

В апреле российским безработным, обратившимся в службу занятости после 1 марта, были назначены максимально возможные выплаты — в размере 12130 рублей. Это соответствует федеральному размеру минимальной оплаты труда. Голосование по поправкам в Конституцию, изначально назначенное на 22 апреля, было перенесено на 1 июля.

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