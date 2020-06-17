06:29 (мск), источник: Lenta.Ru
В США сравнили число жертв коронавируса с потерями армии в Первой мировой
Число жертв коронавируса в США превысило потери американской армии в Первой мировой войне. Об этом сообщает Associated Perss.
Как отмечает агентство, по официальным данным, потери США во время Первой мировой составили 116 516 человек. В то время как от коронавируса в Соединенных Штатах скончались 116 917 человек.
По данным проекта Университета Джонса Хопкинса, США
16 июня число зафиксированных случаев коронавируса в мире за все время превысило восемь миллионов. По последним данным, в мире заражены 8 155 266 человек. Более 441 тысячи умерли, еще 3,9 миллиона излечились.