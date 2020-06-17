07:43 (мск), источник: РИА Новости
Китайские регионы вводят обязательный карантин для пекинцев
ПЕКИН, 17 июн — РИА Новости. Регионы Китая вводят обязательный 14-дневный карантин для всех прибывающих из Пекина
Власти Пекина к настоящему моменту признали 28 кварталов зонами высокого и среднего уровня эпидемиологического риска. Единственной во всей стране зоной с высоким уровнем эпидемиологического риска является квартал Хуасян в пекинском районе Фэнтай, где расположен оптовый рынок «Синьфади».
В среду было объявлено об обязательном 21-дневном карантине для прибывающих из районов Пекина с высоким и средним уровнем эпидемиологической угрозы. Специальный административный район Макао в свою очередь сообщил, что все лица, которые посещали Пекин последние 14 дней, должны быть помещены под медицинское наблюдение.
По данным на утро среды, за минувшие сутки в Пекине выявили в общей сложности 37 новых случаев COVID-19 — 31 подтвержденный случай заражения и шесть бессимптомных носителей. Все они связаны с оптовым рынком. Кроме того, случаи, имеющие отношение к рынку, также выявили в провинциях Хэбэй и Чжэцзян.
В настоящее время в больницах города находятся 137 человек с COVID-19, под медицинским наблюдением — 12 бессимптомных носителей вируса.
Ранее в Пекине вновь повысили до второго уровень реагирования на ЧС в связи с новой вспышкой COVID-19. Первый уровень реагирования на ЧС в Пекине был введен 24 января, 30 апреля его понизили до второго, 6 июня — до третьего. Всего в Китае четыре уровня реагирования на ЧС в области общественного здравоохранения.
В городе вновь введены ограничительные меры профилактического характера, школы переведены на дистанционное обучение, закрыты
Власти столицы не рекомендуют жителями покидать город, а в случае срочной необходимости они должны предоставить сертификат с отрицательным тестом на COVID-19.