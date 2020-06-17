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09:41 (мск), источник: РИА Новости

Чума в эпоху каменного века: чем болел и как лечился древний человек

МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Холера, испанка, оспа, чума — человечество далеко не первый раз сталкивается с масштабной эпидемией. О многих пишут в учебниках истории, но что будет, если заглянуть немного дальше? Известно ли что-то об эпидемиях каменного века? Как древний человек справлялся с болезнями?

Источник: AP 2020
На эти и другие вопросы РИА Новости ответила антрополог, доктор исторических наук, академик РАН, директор Научно-исследовательского института и музея антропологии Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова (МГУ) Александра Бужилова.

Между каменным и бронзовым веками

Сегодня, по словам эксперта, активно проводятся исследования, чтобы понять, какими инфекциями были заражены люди каменного века. Благодаря палеогенетикам появились новые данные о существовании чумы в некоторых древних евразийских обществах в период перехода от каменного века к эпохе бронзы.

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«Уже несколько лет мы проводим планомерное исследование плохо документированных музейных антропологических коллекций Научно-исследовательского института и музея антропологии МГУ с применением новейших молекулярных методов: проводим радиоуглеродное датирование, анализ изотопов для реконструкции диеты; применяем методы радиологии для оценки морфологии костей», — прокомментировала Александра Бужилова.

Она рассказала, что сотрудники института в составе международного коллектива ученых изучили наличие патогенов у древних жителей прибайкальского региона. Лабораторное исследование образцов проходило под руководством профессора Йоханнеса Краузе в Институте Макса Планка и опубликовано в журнале Cell.

«Совершенно неожиданным для нас оказался позитивный результат наличия в двух образцах из погребений предместья Глазково (Иркутск) эпохи раннего бронзового века генома Yersinia pestis — патогена, вызывающего чуму. Анализ изотопов стронция у одного из индивидов с наличием генома Yersinia pestis показал его “неместное” происхождение. Более того, обнаруженный у обоих индивидов штамм Yersinia pestis оказался ближе всего к штамму той же эпохи, выявленному у индивида из Прибалтики», — заявила эксперт.

По ее мнению, полученные результаты уникальны и дают возможность поднять вопрос об активном перемещении людей в эпоху бронзы. Новые данные позволят более детально очертить характер распространения чумы в столь отдаленные эпохи.

Совсем недавно, по словам Александры Бужиловой, ученые доказали существование чумы в конце неолита уже на территории северо-западной Европы с помощью анализа ДНК.

«Мы только в начале этого нелегкого и очень захватывающего исследования», — заключила антрополог.

Что скрывают зубы и кости

В палеоантропологии, по словам Александры Бужиловой, широко используются морфологические методы анализа костной и зубной систем. Именно кости скелета и зубы остаются научным источником для антрополога, так как они сохраняются в почве на протяжении долгих тысячелетий.

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«В последние десятилетия в антропологии развивается научное направление — палеопатология, связанное с анализом различных патологий костей и зубов у ископаемых (древних) людей. В основе палеопатологических исследований лежит концепция перехода организма от нормальных к патологическим изменениям, как приспособление организма, обеспечивающее его выживание в условиях болезненных нарушений», — прокомментировала ученый.

Некоторые современные технологии (главным образом анализ ДНК патогенов), как рассказала Александра Бужилова, позволяют обсуждать наличие у древних людей быстротекущих инфекций и наличие специфических злокачественных опухолей.

«Аптечка» и уровень медицины древнего человека

Каменный век, по словам Александры Бужиловой, меньше всего дает нам дополнительные исторические сведения об образе жизни и опасностях существования древнего человека, поскольку такие источники не сохранились до наших дней.

В последние годы у нас появились сведения, что ископаемый человек активно пользовался лечебными травами для снижения боли или воспалительного процесса при зубных болях. Хотя зубные болезни — достаточно редкое явление для охотников каменного века. Это заболевания более поздних эпох.
Александра Бужилова
Антрополог, доктор исторических наук, академик РАН
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Кроме того, эксперт рассказала, что учеными уже долгие годы активно обсуждается высокий профессиональный уровень проведения трепанаций — хирургических вмешательств с иссечением или высверливанием части свода черепа. В эпоху каменного века (около 8−9 тыс. лет назад) отмечается высокий процент выживаемости после таких операций, тогда как гораздо позднее, в 15−16 веке, число смертельных исходов у прооперированных европейцев было очень высоким.

«Достаточно часто мы фиксируем благополучные исходы заживших травм черепа и костей скелета у охотников каменного века. Все это говорит о том, что древние люди умели лечиться и использовать для этого все подручные средства», — отметила ученый.

Проблемы со здоровьем, с которыми сталкивались люди каменного века, по словам эксперта, вряд ли угрожают современному человеку. Сегодня у медиков и ученых огромный арсенал медикаментозных средств, как и мер предупреждения и снижения заражения инфекцией.

«Именно в последние месяцы мы видим, как эффективно работают простые профилактические меры», — заключила Александра Бужилова.

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