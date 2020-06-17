Чума в эпоху каменного века: чем болел и как лечился древний человек

На эти и другие вопросы РИА Новости ответила антрополог, доктор исторических наук, академик РАН, директор Научно-исследовательского института и музея антропологии Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова (МГУ) Александра Бужилова.
Между каменным и бронзовым веками
Сегодня, по словам эксперта, активно проводятся исследования, чтобы понять, какими инфекциями были заражены люди каменного века. Благодаря палеогенетикам появились новые данные о существовании чумы в некоторых древних евразийских обществах в период перехода от каменного века к эпохе бронзы.
«Уже несколько лет мы проводим планомерное исследование плохо документированных музейных антропологических коллекций Научно-исследовательского института и музея антропологии МГУ с применением новейших молекулярных методов: проводим радиоуглеродное датирование, анализ изотопов для реконструкции диеты; применяем методы радиологии для оценки морфологии костей», — прокомментировала Александра Бужилова.
Она рассказала, что сотрудники института в составе международного коллектива ученых изучили наличие патогенов у древних жителей прибайкальского региона. Лабораторное исследование образцов проходило под руководством профессора Йоханнеса Краузе в Институте Макса Планка и опубликовано в журнале Cell.
«Совершенно неожиданным для нас оказался позитивный результат наличия в двух образцах из погребений предместья Глазково (Иркутск) эпохи раннего бронзового века генома Yersinia pestis — патогена, вызывающего чуму. Анализ изотопов стронция у одного из индивидов с наличием генома Yersinia pestis показал его “неместное” происхождение. Более того, обнаруженный у обоих индивидов штамм Yersinia pestis оказался ближе всего к штамму той же эпохи, выявленному у индивида из Прибалтики», — заявила эксперт.
По ее мнению, полученные результаты уникальны и дают возможность поднять вопрос об активном перемещении людей в эпоху бронзы. Новые данные позволят более детально очертить характер распространения чумы в столь отдаленные эпохи.
Совсем недавно, по словам Александры Бужиловой, ученые доказали существование чумы в конце неолита уже на территории северо-западной Европы с помощью анализа ДНК.
«Мы только в начале этого нелегкого и очень захватывающего исследования», — заключила антрополог.
Что скрывают зубы и кости
В палеоантропологии, по словам Александры Бужиловой, широко используются морфологические методы анализа костной и зубной систем. Именно кости скелета и зубы остаются научным источником для антрополога, так как они сохраняются в почве на протяжении долгих тысячелетий.
«В последние десятилетия в антропологии развивается научное направление — палеопатология, связанное с анализом различных патологий костей и зубов у ископаемых (древних) людей. В основе палеопатологических исследований лежит концепция перехода организма от нормальных к патологическим изменениям, как приспособление организма, обеспечивающее его выживание в условиях болезненных нарушений», — прокомментировала ученый.
Некоторые современные технологии (главным образом анализ ДНК патогенов), как рассказала Александра Бужилова, позволяют обсуждать наличие у древних людей быстротекущих инфекций и наличие специфических злокачественных опухолей.
«Аптечка» и уровень медицины древнего человека
Каменный век, по словам Александры Бужиловой, меньше всего дает нам дополнительные исторические сведения об образе жизни и опасностях существования древнего человека, поскольку такие источники не сохранились до наших дней.
В последние годы у нас появились сведения, что ископаемый человек активно пользовался лечебными травами для снижения боли или воспалительного процесса при зубных болях. Хотя зубные болезни — достаточно редкое явление для охотников каменного века. Это заболевания более поздних эпох.
Александра БужиловаАнтрополог, доктор исторических наук, академик РАН
Кроме того, эксперт рассказала, что учеными уже долгие годы активно обсуждается высокий профессиональный уровень проведения трепанаций — хирургических вмешательств с иссечением или высверливанием части свода черепа. В эпоху каменного века (около 8−9 тыс. лет назад) отмечается высокий процент выживаемости после таких операций, тогда как гораздо позднее, в 15−16 веке, число смертельных исходов у прооперированных европейцев было очень высоким.
«Достаточно часто мы фиксируем благополучные исходы заживших травм черепа и костей скелета у охотников каменного века. Все это говорит о том, что древние люди умели лечиться и использовать для этого все подручные средства», — отметила ученый.
Проблемы со здоровьем, с которыми сталкивались люди каменного века, по словам эксперта, вряд ли угрожают современному человеку. Сегодня у медиков и ученых огромный арсенал медикаментозных средств, как и мер предупреждения и снижения заражения инфекцией.
«Именно в последние месяцы мы видим, как эффективно работают простые профилактические меры», — заключила Александра Бужилова.