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11:09 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Сибири нашли доказательства древней климатической катастрофы

Сибирские траппы хранят следы массового вымирания.

Источник: Scott Simper

Сжигание угля и органики в Сибири привело к изменению климата и одному из крупнейших вымираний на Земле 250 млн лет назад.

Первое прямое доказательство этого представила международная группа исследователей во главе с профессором Линди Элкинс-Тантон из Аризонского государственного университета. Результаты их исследования опубликованы в журнале Geology.

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Массовое пермское вымирание было одной из крупнейших катастроф биосферы в истории Земли, которая привела к вымиранию 96% всех морских видов и 73% наземных видов позвоночных. Исследования показывают, что на пике вымирания Земля пережила сильнейшее глобальное потепление, при котором температура воды в экваториальной части океана превысила 40 градусов Цельсия. Потребовались миллионы лет для восстановления экосистем и видового разнообразия.

Ученые называют несколько возможных причин пермского вымирания, при этом наиболее вероятной считается усиление вулканической активности в Сибири. До сих пор существовали только косвенные доказательства этой гипотезы.

Команда Элкинс-Тантон изучала вулканические породы в районе сибирских траппов, которые изливались на границе пермского и триасового периодов около 252 млн лет назад. За 6 лет было собрано больше 450 кг образцов. Их передали команде из 30 ученых из 8 разных стран.

В образцах были найдены фрагменты обожженного дерева, древесный уголь и другие органические материалы. Ранее микроскопические остатки древесного угля находили в канадской Арктике. Предполагалось, что они долетели сюда из Сибири.

«Наше исследование показывает, что магма сибирских траппов вторгалась и захватывала органический материал, — говорит Элкинс-Тантон. — Это дает нам прямые доказательства того, что магма сжигала большое количество угля и органического вещества во время извержения».

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Плато Путорана, образованное траппами

По словам ученых, изменения биосферы во время пермского вымирания имеют параллели с тем, что происходит на планете в наши дни, включая сжигание углеводородов, угля, кислотные дожди из серы и разрушение озонового слоя.

Анна Лысенко

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