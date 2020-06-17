11:09 (мск), источник: Новости Mail.ru
В Сибири нашли доказательства древней климатической катастрофы
Сибирские траппы хранят следы массового вымирания.
Сжигание угля и органики в Сибири привело к изменению климата и одному из крупнейших вымираний на Земле 250 млн лет назад.
Первое прямое доказательство этого представила международная группа исследователей во главе с профессором Линди
Массовое пермское вымирание было одной из крупнейших катастроф биосферы в истории Земли, которая привела к вымиранию 96% всех морских видов и 73% наземных видов позвоночных. Исследования показывают, что на пике вымирания Земля пережила сильнейшее глобальное потепление, при котором температура воды в экваториальной части океана превысила 40 градусов Цельсия. Потребовались миллионы лет для восстановления экосистем и видового разнообразия.
Ученые называют несколько возможных причин пермского вымирания, при этом наиболее вероятной считается усиление вулканической активности в Сибири. До сих пор существовали только косвенные доказательства этой гипотезы.
Команда
«Наше исследование показывает, что магма сибирских траппов вторгалась и захватывала органический материал, — говорит
По словам ученых, изменения биосферы во время пермского вымирания имеют параллели с тем, что происходит на планете в наши дни, включая сжигание углеводородов, угля, кислотные дожди из серы и разрушение озонового слоя.
Анна Лысенко