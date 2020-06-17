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11:13 (мск), источник: Life.ru

Нужны три справки. Россиянам объяснили правила заселения в санатории

При отсутствии необходимых документов приезжих просто могут «развернуть в аэропорту».

Коронавирус COVID-19
РоссияМир
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Источник: РИА "Новости"

Многие санатории Краснодарского, Ставропольского и Алтайского края уже распахнули свои двери для отдыхающих, а в Крыму туристов из других регионов РФ ждут с 1 июля. Однако, как рассказали в АТОР, из-за коронавируса санатории обязаны заселять только тех приезжих, которые предъявят три определённые Роспотребнадзором справки:

Новость
В Крыму призвали россиян смело бронировать отдых на полуострове с 1 июля

Курортную карту с выпиской из истории болезни и направлением врача. Справку об отсутствии коронавируса, полученную за 72 часа до выезда к месту отдыха. Справку о санэпидокружении.

— Я бы рекомендовала иметь при себе все три справки. Туристов, у которых нет таких справок, могут развернуть в аэропорту. Ведь санаторий несёт уголовную ответственность, если он заселяет туриста даже без одной из этих справок, — объяснила исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе в интервью «Российской газете».

Тем же, кто предпочитает отправляться на отдых дикарём, она напомнила, что не во всех регионах страны отменены ограничения, поэтому вероятность попасть в обсерватор высока.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о том, что страна начнёт открывать туристический сезон с 1 июля. Это коснётся самых вожделенных россиянами регионов — Кубани и Крыма. На полуострове призвали россиян смело бронировать отдых со второго месяца лета.

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COVID-19 и летний отпуск
Открытие туристического сезона в России. Главное
Во время загрузки произошла ошибка.
12 июня© Ньюстюб
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