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12:28 (мск), источник: Новости Mail.ru

Инсектофобия побудила фотографа делать макроснимки насекомых (фото)

Теперь жуки — его большая страсть.

10
фотографий
10
фотографий
10
фотографий

Фотограф Мофид Абу Шалва из Саудовской Аравии прославился благодаря своим удивительным макроснимкам насекомых, которые регулярно публикуются в популярных изданиях и за которые он уже получил не одну международную награду.

Но к своей любимой работе фотограф пришел случайно. Мофид с детства жутко боялся насекомых, и с помощью фото решил побороть свои страхи. Такой психологический прием не только подарил ему хобби, а затем и работу, но и кардинально поменял его отношение к миру насекомых.

Шалва не просто фотографирует своих крохотных моделей, но и детально изучает информацию о них. Особую любовь фотограф испытывает к жукам. Он серьезно изучал жуков-скарабеев и их влияние на египетскую жизнь и культуру. На эту тему Шалва даже написал несколько статей, которые дополнил своими снимками.

Екатерина Гура

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