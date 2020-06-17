12:28 (мск), источник: Новости Mail.ru
Инсектофобия побудила фотографа делать макроснимки насекомых (фото)
Теперь жуки — его большая страсть.
Фотограф Мофид Абу Шалва из Саудовской Аравии прославился благодаря своим удивительным макроснимкам насекомых, которые регулярно публикуются в популярных изданиях и за которые он уже получил не одну международную награду.
Но к своей любимой работе фотограф пришел случайно. Мофид с детства жутко боялся насекомых, и с помощью фото решил побороть свои страхи. Такой психологический прием не только подарил ему хобби, а затем и работу, но и кардинально поменял его отношение к миру насекомых.
Шалва не просто фотографирует своих крохотных моделей, но и детально изучает информацию о них. Особую любовь фотограф испытывает к жукам. Он серьезно изучал
Екатерина Гура