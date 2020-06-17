22:44 (мск), источник: ТАСС
Эксперты выявили фейк о скупке sim-карт для накрутки результатов электронного голосования
МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/ — В РОЦИТ отмечают, что техническая возможность осуществления данной мошеннической схемы отсутствует.
Эксперты Регионального общественного центра
«РОЦИТ ежедневно фиксирует обращения граждан, связанные с появлением новых фейков о голосовании по поправкам к Конституции РФ в интернете. За последние сутки резко возросло количество фейковых новостей о массовой скупке
Эксперты организации отмечают, что техническая возможность осуществления данной мошеннической схемы отсутствует.
«“Накрутки” голосования посредством массово скупленных
Соответственно, сколько бы аккаунтов ни было создано, в любом случае голос будет учтен только один раз.
Также эксперты призывают пользователей быть максимально бдительными и критически относиться к распространяемой в интернете информации об электронном голосовании. «Самые актуальные темы зачастую сопровождаются абсурдными и недостоверными новостями в интернете. Происходит это обычно либо
В организации напомнили, что жители Москвы и Нижегородской области могут проголосовать онлайн.
Голосование будет проводиться на портале 2020og.ru с 14:00 25 июня до 20:00 30 июня по московскому времени. Перед ним необходимо будет авторизоваться через единую систему идентификации. Если пользователь подал заявление, но потом передумал голосовать онлайн, он может прийти на свой участок 1 июля.
1 июня президент РФ Владимир Путин на совещании с руководством ЦИК и членами рабочей группы по подготовке поправок в основной закон страны поддержал предложение провести голосование 1 июля. Позже президент подписал соответствующий указ.
В январе 2020 года в послании Федеральному собранию Путин предложил внести в основной закон страны ряд поправок, которые сделали бы документ в большей степени отвечающим современным реалиям и закрепили бы достигнутые результаты. После обсуждения поправок специальной рабочей группой Госдума 11 марта приняла в окончательном чтении президентский законопроект. В тот же день он был одобрен Советом Федерации, затем документ был поддержан законодательными собраниями всех субъектов РФ. По итогам этого рассмотрения 14 марта Совфед принял постановление и направил его президенту.
Путин подписал указ, назначив общероссийское голосование по поправкам на 22 апреля. Однако в связи с пандемией коронавируса президент в телеобращении к гражданам 25 марта заявил, что голосование должно быть перенесено.