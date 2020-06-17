Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
День в истории: 17 июняPolaroid, начало «Уотергейта», «Хару мамбуру» и другие знаменательные события
Фоторепортажи
50В Сети выбрали самые красивые фото года
21Открытие летних веранд в Москве
14:34 (мск), источник: Коммерсантъ

В России начались клинические испытания вакцины от коронавируса

Клинические исследования двух форм вакцины против вируса SARS-CoV-2 (возбудителя коронавирусной инфекции COVID-19) начались в России сегодня, 17 июня, сообщает Министерство здравоохранения. Испытания будут проводиться на двух группах добровольцев по 38 человек в каждой. Первые из них будут вакцинированы в ближайшие два дня.

Коронавирус COVID-19
15:09 (мск)Коронавирус: Пекин закрыт на карантин, власти пытаются предотвратить вторую волну Covid-19
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 15:33 MSK, 17.06
Инфицировано553 301+7 843
4.06
8831
5.06
8726
6.06
8855
7.06
8984
8.06
8985
9.06
8595
10.06
8404
11.06
8779
12.06
8987
13.06
8706
14.06
8835
15.06
8246
16.06
8248
17.06
7843
4.0617.06
Скончалось7 478+194
4.06
169
5.06
144
6.06
197
7.06
134
8.06
112
9.06
171
10.06
216
11.06
174
12.06
183
13.06
114
14.06
119
15.06
143
16.06
193
17.06
194
4.0617.06
Выздоровело304 342+10 036
4.06
8666
5.06
8057
6.06
8708
7.06
5343
8.06
3957
9.06
11709
10.06
10386
11.06
8367
12.06
8220
13.06
5271
14.06
5409
15.06
4489
16.06
9767
17.06
10036
4.0617.06
Инфицировано8 199 838+136 350
4.06
129042
5.06
126678
6.06
83041
7.06
157125
8.06
119134
9.06
108124
10.06
132360
11.06
109408
12.06
166545
13.06
136924
14.06
134338
15.06
127191
16.06
119602
17.06
139492
4.0617.06
Скончалось444 368+6 836
4.06
5709
5.06
5150
6.06
3436
7.06
4843
8.06
3023
9.06
3781
10.06
5050
11.06
4629
12.06
5494
13.06
4347
14.06
4250
15.06
3356
16.06
3489
17.06
6823
4.0617.06
Выздоровело3 978 358+82 112
4.06
75567
5.06
63842
6.06
131417
7.06
72701
8.06
55087
9.06
152488
10.06
92266
11.06
69133
12.06
95976
13.06
87035
14.06
77668
15.06
68295
16.06
99609
17.06
83487
4.0617.06
Идёт загрузка
Источник: РИА "Новости"

«Исследования двух форм вакцины: жидкой и лиофилизированной — будут проводиться в двух медучреждениях в Москве. Вакцина в форме раствора для внутримышечного введения будет проводиться в военном госпитале имени Бурденко. Другая, в виде порошка для приготовления раствора для внутримышечного введения — в Сеченовском университете», — сообщает Минздрав РФ. Обе формы вакцины были разработаны Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи. Разрешение на испытания было выдано 16 июня.

Новость
ВЦИОМ: 69% россиян готовы сделать прививку от коронавируса

«Проведение клинического исследования непосредственно в период пандемии является уникальным случаем. Поэтому были приняты беспрецедентные меры — потенциальные участники исследования, которые только будут проходить скрининг, две недели находились в санатории на обсервации», — отмечается в сообщении.

После вакцинации добровольцев ждет изоляция в стационаре в течение 28 дней. Врачи будут следить за состоянием их здоровья и формированием иммунного ответа по анализам крови. После выписки контролировать состояние здоровья добровольцев продолжат в течение шести месяцев.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает, что без эффективной вакцины справиться с пандемией коронавируса невозможно. Исследования ведутся одновременно в разных странах. Первая вакцина может появиться не раньше 2021 года, заявляла ранее представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович. Российские власти были более оптимистичны: по словам вице-премьера Дмитрия Чернышенко, массовая вакцинация россиян от коронавируса может начаться уже осенью 2020 года. При этом первые вакцины, которые появятся на рынке, не помогут остановить распространение COVID-19, считают ученые, опрошенные Bloomberg.

Во время загрузки произошла ошибка.
Антитела к коронавирусу
В Минобороны рассказали о работе над вакциной от коронавируса
Во время загрузки произошла ошибка.
15:17 (мск)© Ньюстюб
 Стали известны подробности нападения на полицейских в Москве
Кадыров отрицает причастность к покушению на грузинского журналиста, оскорб
Китай пытается предотвратить вторую волну коронавируса
Кремль отреагировал на предложение сократить новогодние каникулы
Как подорожают коммунальные услуги с 1 июля
Кадыров посоветовал оскорбившему Путина журналисту извиниться
Испанец случайно нашел в реке статую Девы Марии XIV века (фото)
Медведев рассказал об угрозе цифрового тоталитаризма
Мятежный священник с Урала объяснил поклонение Сталину
Gnezdo.ru
Как супруги арабов ходят дома при муже. Фото
Правда красивый? А посмотрите на его жену
Узнали «Гуся» из Электроника? Фото 40 лет спустя
Помните эту красивую пару? Гляньте на них сейчас
Hi-Tech
Тест: Какой смартфон дороже? Ответить правильно на все вопросы — нереально.
Горячие темы на Авто
Замечаю (уже давно)-- 459
Тут финансисты есть? 278
Прогулка. родина 249
" я уже ничему не удивляюсь" 191
Кино
Любовь Успенская ради Яббарова пришла на «Дом 2» Звезда шансона приняла участие в съемках скандального реалити-шоу
Новости партнеров
Подруга Ефремова актриса Белоусова сбежала с места ДТП
Коронавирус съел сердце и легкие: Россия лишилась великого артиста
Пригожин рассказал, кто из звезд является любовницами олигархов
Очевидец рассказал, кто сидел в машине с Ефремовым
Gnezdo.ru
Как супруги арабов ходят дома при муже. Фото
Внук Юрия Гагарина подрос. Глянь, на кого похож
Помните эту красивую пару? Гляньте на них сейчас
Еще помните актера? А вот какая у него жена: фото
Леди
Молодая жена Петросяна в тренче за 15 тысяч покорила сеть (фото) Что надела Брухунова на этот раз?
Новости партнеров
Кем оказалась беглянка из машины Ефремова
"Выписали из больницы": как видоизменилась больная Заворотнюк
Первый признак, что у вас бессимптомный COVID-19
Лавров и Шойгу срочно отменили визит в Турцию. Вот с чем это связано
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь