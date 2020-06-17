В России начались клинические испытания вакцины от коронавируса

«Исследования двух форм вакцины: жидкой и лиофилизированной — будут проводиться в двух медучреждениях в Москве. Вакцина в форме раствора для внутримышечного введения будет проводиться в военном госпитале имени Бурденко. Другая, в виде порошка для приготовления раствора для внутримышечного введения — в Сеченовском университете», — сообщает Минздрав РФ. Обе формы вакцины были разработаны Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи. Разрешение на испытания было выдано 16 июня.
«Проведение клинического исследования непосредственно в период пандемии является уникальным случаем. Поэтому были приняты беспрецедентные меры — потенциальные участники исследования, которые только будут проходить скрининг, две недели находились в санатории на обсервации», — отмечается в сообщении.
После вакцинации добровольцев ждет изоляция в стационаре в течение 28 дней. Врачи будут следить за состоянием их здоровья и формированием иммунного ответа по анализам крови. После выписки контролировать состояние здоровья добровольцев продолжат в течение шести месяцев.
Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает, что без эффективной вакцины справиться с пандемией коронавируса невозможно. Исследования ведутся одновременно в разных странах. Первая вакцина может появиться не раньше 2021 года, заявляла ранее представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович. Российские власти были более оптимистичны: по словам