Американский ресторан посадил за столики «призраков»

Пока в Германии посетителей просят надеть забавные шляпы, а в Японии людей рассаживают по капсулам, ресторан в Мичигане заполнил свой зал «призраками».
Хозяин семейного ресторана Trattoria Da Luigi в Ройал-Оук говорит, что такая идея пришла в голову его жене. Другие рестораны обычно просто убирают лишние столики, но Луиджи Кутраро эта идея не нравится.
«Когда вы убираете столики, это выглядит так же, будто вы вынесли из гостиной всю мебель, оставив два стула», — сказал он в комментарии Fox 2 Detroit.
Посетители встретили идею с «призраками» на ура, говорит Лука, сын Луиджи. «Они заставляют людей улыбаться после трех ужасных месяцев», — сказал он.