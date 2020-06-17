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13:31 (мск), источник: Новости Mail.ru

Коронавирус «наводнил» японский город оленями (фото)

Японский город Нара известен не только древними храмами, но и многочисленными пятнистыми оленями, которые живут в местном парке. Их здесь оберегают как священных животных.

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14:04 (мск)В Японии клинические испытания вакцины от COVID-19 начнутся 30 июня
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До пандемии коронавируса полюбоваться животными приезжали тысячи туристов. Оленей подкармливали специальной едой, которая продавалась повсюду. Но после начала карантина городской парк опустел. Олени почувствовали себя одиноко и отправились искать лакомство на городские улицы.

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Если раньше животные просто мирно паслись на лужайках парка, позволяя себя кормить и фотографировать, то теперь они гуляют по тротуарам, забредают в деловой центр и другие районы. Встреть их можно в любой точке города.

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Местные жители обеспокоены, что олени покинут парк и найдут себе другие места обитания. Но в городе уже начинают снимать ограничения. Эксперты уверяют: как только в парке появятся люди, олени вернутся.

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Анна Лысенко

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