Коронавирус «наводнил» японский город оленями (фото)

До пандемии коронавируса полюбоваться животными приезжали тысячи туристов. Оленей подкармливали специальной едой, которая продавалась повсюду. Но после начала карантина городской парк опустел. Олени почувствовали себя одиноко и отправились искать лакомство на городские улицы.
Если раньше животные просто мирно паслись на лужайках парка, позволяя себя кормить и фотографировать, то теперь они гуляют по тротуарам, забредают в деловой центр и другие районы. Встреть их можно в любой точке города.
Местные жители обеспокоены, что олени покинут парк и найдут себе другие места обитания. Но в городе уже начинают снимать ограничения. Эксперты уверяют: как только в парке появятся люди, олени вернутся.
Анна Лысенко