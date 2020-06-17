В Кремле прокомментировали предложение о сокращении новогодних каникул

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Кремль исходит из устоявшейся за последние годы практики по длительности новогодних каникул.
«Есть устоявшаяся практика, из которой мы исходим», — заявил журналистам в среду пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя предложение о сокращении новогодних каникул в 2021 году.
Пресс-секретарь главы государства отметил, что «никакой позиции в Кремле на этот счет нет». «Мы знаем, что каждый год в разных проявлениях дискуссия осуществляется на эту тему», — напомнил он.