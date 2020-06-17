15:26 (мск), источник: Коммерсантъ
Осквернение на расовой почве
Как по всему миру развернулась борьба с памятниками.
Протестующие из движения за права чернокожих вторую неделю подряд оскверняют памятники известным историческим деятелям. Черный список манифестантов при этом становится все длиннее и местами доходит до абсурда. В него попали не только бывшие короли и военные лидеры, но даже мореплаватели эпохи Великих географических открытий и сторонники отмены рабства. «Ъ» разбирался, кто, по мнению протестующих, не заслуживает места в мировой истории и как относятся к ситуации местные власти.
Сторонники протестного движения Black Lives Matter («Жизни чернокожих важны»), вновь громко заявившего о себе после гибели афроамериканца Джорджа Флойда, продолжают кампанию по сносу и осквернению памятников деятелям истории. Наиболее активным образом она развернулась в США. Там гнев протестующих главным образом направлен на генералов и солдат конфедерации южных штатов эпохи Гражданской войны 1860-х годов. В Виргинии, например, активисты смогли добиться демонтажа 12-тонного монумента, посвященного генералу Роберту Ли — рабовладельцу и главнокомандующему армией южан. Там же вандалы разрушили памятник первому и единственному президенту Конфедеративных Штатов Америки Джефферсону Дэвису. Третьего президента США Томаса Джефферсона, одного из авторов Декларации независимости, американцы тоже не пощадили и в Орегоне (Портланд) снесли статую с постамента — в частности, за то, что он был рабовладельцем.
Впрочем, возмущают участников акций протеста и некоторые памятники людям, непосредственно способствовавшим отмене рабства. Так, власти Бостона, как сообщает новостной портал Boston.com, рассматривают возможность убрать памятник президенту США Аврааму Линкольну. Речь идет о Мемориале эмансипации, который изображает стоящего генерала и чернокожего человека на коленях со сломанными оковами рядом с ним.
«Многим людям кажется, что этот мемориал отождествляет идею свободы, но я, как чернокожий, проходя мимо него, свободы не вижу», — заявил афроамериканец Тори Баллоком — автор петиции за снос памятника, под которой подписались уже 8 тыс. человек.
Атакам вандалов подверглась и фигура первооткрывателя Нового света Христофора Колумба — правда, не за расправу над чернокожим населением, а за колонизацию индейцев. Испанского мореплавателя уже успели обезглавить в Бостоне (штат Массачусетс), а его статую в Ричмонде (штат Виргиния) на прошлой неделе подожгли и сбросили в реку. До статуи Колумба на
В целом мнения американских властей по поводу происходящего разделились.
Грустно видеть, как разрывают на части историю и культуру нашей великой страны со сносом наших красивых статуй и памятников. Нельзя изменить историю, но можно извлечь из нее уроки.
Но с позицией Трампа не все солидарны. «Хотя я считаю, что крайне важно, чтобы мы никогда не забывали нашу историю, я также считаю, что в священных залах Капитолия Соединенных Штатов или в почетных местах нет места для торжества насильственного фанатизма мужчин Конфедерации», — заявила 11 июня спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси. Она также рассказала, что уже направила письмо в Объединенный библиотечный комитет с призывом демонтировать статуи конфедератов, находящиеся в здании Капитолия.
На линии огня на текущей неделе оказался и национальный герой Франции Шарль де Голль, вернее, белоснежный бюст генерала на севере страны в городе Омоне региона
Общественная дискуссия развернулась и насчет других исторических личностей. Среди них:
Вспомнили и о
Об этом, в частности, заявил в минувшее воскресенье в телеобращении к нации президент Франции Эмманюэль Макрон. «Мы нация, общность людей, в которой каждый независимо от происхождения и религии должен найти свое место», — сказал он. Проблему глава республики, однако, не проигнорировал и вместо разрушения памятников предложил французам переосмыслить историю, особенно отношения с Африкой.
Похожего мнения придерживаются и власти Великобритании. Там протестующие уже успели изуродовать памятник бывшему
Участники протестов потребовали убрать и статую лидера индийского
Причиной неудовольствия послужили некоторые выдержки из писем Махатмы Ганди, которые он писал из Африки на раннем этапе своей политической деятельности. В
Они представили проект «Свергнуть расистов» и даже создали в этих целях отдельный сайт с интерактивной картой расположения монументов. В нем, например, фигурируют памятники
Британский премьер Борис Джонсон назвал нападки на исторические памятники «абсурдными и позорными».
«Снести их — значит солгать по поводу нашей истории и сделать более скудным процесс образования будущих поколений», — выразил мнение глава правительства страны в колонке для газеты The Telegraph. За Уинстона Черчилля Джонсон отдельно заступился, назвав его «величайшим британцем в истории» и противником «расистской тирании».
Одними лишь словами руководство Соединенного Королевства ограничиться не намерено. Как сообщила в воскресенье газета The Telegraph, британские власти планируют ужесточить наказание за вандализм. Обещанные поправки к закону будут представлены в Палате общин 23 июня. По сведениям газеты, вандалам будет грозить лишение свободы сроком до десяти лет. Согласно нынешнему законодательству, за осквернение монументов можно получить три месяца тюрьмы и штраф на сумму не более £5 тыс. (около 440 тыс. руб.).
Основной гнев манифестантов в Бельгии направлен на фигуру короля Леопольда II, при котором в 1885—1908 годах проходил процесс колонизации бассейна реки Конго. После того как вандалы облили памятник короля бензином и подожгли, власти Антверпена демонтировали монумент и забрали на реставрацию. На место, однако, Леопольда II не вернут, а перенесут в Музей Африки в Тервюрене.
Аналогичные случаи осквернения памяти бывшего короля произошли также в Халле, Остенде и Генте.
«Нет сомнений, что корни расизма в нашем обществе кроются в колониальном периоде, однако история ускоряется, и я хочу внести свою лепту в этот процесс», — заявила бургомистр брюссельской коммуны Моленбек Катрин Муро в интервью газете Soir. Она, в частности, выступила в поддержку инициативы переименовать одну из крупнейших магистралей города — бульвар Леопольда II.
Ряд статуй осквернили и в Нидерландах. Пострадал памятник голландскому адмиралу
Снос статуй не ответ. Наша история имеет свои плюсы и минусы. И если существуют
какие-точасти нашей истории, которыми мы больше не гордимся, тогда мы должны иметь возможность говорить о них… Но нельзя заставить историю исчезнуть.
Впрочем, в муниципалитете Амстердама уже пообещали, что инвентаризацию связанных с колониальным прошлым статуй, зданий и названий улиц проведут и при необходимости разместят на них соответствующие таблички.
Борьба с монументами все больше начинает выходить за пределы США и Европы. Во вторник едва удалось уберечь памятник первому
Ужесточить законы, направленные на защиту памятников, уже планируют в Австралии. Там мишенью активистов стал еще один мореплаватель, совершивший ряд географических открытий, — Джеймс Кук. В частности, уже испорчены два памятника в Сиднее.
Волна американских протестов дошла также до Новой Зеландии.
Марина Коваленко