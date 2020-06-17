15:57 (мск), источник: РИА Новости
Сын Ефремова выразил соболезнования семье Захарова, погибшего в ДТП
МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Сын Михаила Ефремова Никита выразил соболезнования семье Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием его отца.
«Выражаю свои соболезнования семье Сергея Захарова», — написал он на своей странице в Instagram.
Никита Ефремов назвал случившееся трагедией и пожелал мужества и сил всем тем, кого она коснулась. «Мне очень больно от того, что случилось. Папа, я тебя очень люблю. Надеюсь, что ты примешь последствия достойно», — написал он.
Ефремов вечером 8 июня на Садовом кольце за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с «Ладой», водитель которой, курьер