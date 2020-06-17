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15:57 (мск), источник: РИА Новости

Сын Ефремова выразил соболезнования семье Захарова, погибшего в ДТП

МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Сын Михаила Ефремова Никита выразил соболезнования семье Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием его отца.

Источник: РИА "Новости"

«Выражаю свои соболезнования семье Сергея Захарова», — написал он на своей странице в Instagram.

Никита Ефремов назвал случившееся трагедией и пожелал мужества и сил всем тем, кого она коснулась. «Мне очень больно от того, что случилось. Папа, я тебя очень люблю. Надеюсь, что ты примешь последствия достойно», — написал он.

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Ефремов вечером 8 июня на Садовом кольце за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с «Ладой», водитель которой, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, умер от полученных травм в больнице. Прокуратура Москвы заявила, что артист в момент ДТП был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Ефремов находится под домашним арестом, ему грозит лишение свободы на срок от 5 до 12 лет.

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