Швеция признала «удивительно медленные» темпы развития коллективного иммунитета от коронавируса

Развитие коллективного иммунитета к коронавирусу в Швеции идет медленнее, чем предполагалось, признал в разговоре с Радио Швеции главный эпидемиолог страны Андерс Тегнелл.
По данным частной шведской компании Werlabs, по результатам анализа 50 000 тестов, сделанных за последние шесть недель (с конца апреля по середину июля) в агломерации Стокгольма, антитела к коронавирусу обнаружены у 14% сдавших пробы людей.
Такие цифры озвучил гендиректор компании Хенрик Форсберг в разговоре с агентством TT, его цитирует Радио Швеции. В других крупных городах Швеции результат еще ниже: в Гетеборге 11,5%, а в Мальме лишь 5%. В среднем по стране антитела обнаруживаются у 10,8% проверенных. Форсберг отметил, что это не научное исследование, но реальные результаты тестов, которые провела возглавляемая им компания.
Темпы формирования коллективного иммунитета — когда большая часть популяции переболела, получила иммунитет и больше не переносит инфекцию — оказались «удивительно медленными», заявил эпидемиолог Тегнелл. При этом он обратил внимание, что при подобных анализах всегда есть задержка по времени. Эти 14% коллективного иммунитета зафиксированы на момент, когда брались тесты, а значит, эта цифра актуальна на период двух-трех недель назад, сейчас доля людей с иммунитетом выше, пояснил он. И добавил, что цифра стала ближе к его прогнозам, чем это было во время прошлых анализов тестов. «Разница с тем, что мы думали, не такая уж огромная, но все еще присутствует, и мне сложно это объяснить», — заключил он.
В конце апреля шведский департамент здравоохранения прогнозировал, что к 1 мая четверть всех жителей Стокгольма переболеет или заразится COVID-19.
При этом собственное исследование департамента по тестам, взятым в то же время, показало, что в Стокгольме переболели лишь 7,3% людей.
Для сравнения, в городе Бергамо, который стал одним из эпицентров вспышки COVID-19 в Италии, у 57% жителей были выявлены антитела к коронавирусу, сообщили 9 июня власти города.
Такой результат выявили на основе тестов 9965 жителей города, взятых в период с 23 апреля по 3 июня. Местный департамент здравоохранения заявлял, что выборка более чем репрезентативная, чтобы служить надежным индикатором того, как много людей переболели коронавирусом.
Швеция стала одной из немногих стран мира, которая не стала вводить серьезных ограничительных мер для борьбы с распространением коронавируса. Правительство не стало закрывать кафе, рестораны и магазины, останавливать производство и отменять занятия в школах. В результате темпы распространения инфекции в стране оказались существенно выше, чем у соседей по региону, а смертность — одна из самых высоких. По данным университета Джонса Хопкинса, в Швеции 53 323 заболевших и 4939 жертвы (для сравнения, в Дании 12 450 заболевших и 598 жертв, в Норвегии 8 660 заболевших и 242 жертвы, а в Финляндии 7117 зараженных, 326 умерли).
В начале июня Тегнелл впервые признал, что отказ от карантина был ошибкой, которая привела к большому числу смертей. Согласно последним опросам, уверенность шведов в способности властей справиться с коронавирусом пошатнулась: 45% поддерживают выбранную стратегию, тогда как всего два месяца назад таких было 63%.