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19:11 (мск), источник: Forbes

Швеция признала «удивительно медленные» темпы развития коллективного иммунитета от коронавируса

Коллективный иммунитет к коронавирусу у шведов вырабатывается «удивительно медленно», сообщил главный эпидемиолог страны. Развитие иммунитета у населения было одной из целей шведской стратегии, предполагающей отказ от жесткого карантина. Но если в итальянском Бергамо антитела нашли у каждого второго жителя, то в Стокгольме — всего у 14%

Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 18:33 MSK, 17.06
Инфицировано553 301+7 843
4.06
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Скончалось7 478+194
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Выздоровело304 342+10 036
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Инфицировано8 214 571+135 495
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Скончалось444 853+6 682
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Источник: AP 2020

Развитие коллективного иммунитета к коронавирусу в Швеции идет медленнее, чем предполагалось, признал в разговоре с Радио Швеции главный эпидемиолог страны Андерс Тегнелл.

По данным частной шведской компании Werlabs, по результатам анализа 50 000 тестов, сделанных за последние шесть недель (с конца апреля по середину июля) в агломерации Стокгольма, антитела к коронавирусу обнаружены у 14% сдавших пробы людей.

Такие цифры озвучил гендиректор компании Хенрик Форсберг в разговоре с агентством TT, его цитирует Радио Швеции. В других крупных городах Швеции результат еще ниже: в Гетеборге 11,5%, а в Мальме лишь 5%. В среднем по стране антитела обнаруживаются у 10,8% проверенных. Форсберг отметил, что это не научное исследование, но реальные результаты тестов, которые провела возглавляемая им компания.

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Темпы формирования коллективного иммунитета — когда большая часть популяции переболела, получила иммунитет и больше не переносит инфекцию — оказались «удивительно медленными», заявил эпидемиолог Тегнелл. При этом он обратил внимание, что при подобных анализах всегда есть задержка по времени. Эти 14% коллективного иммунитета зафиксированы на момент, когда брались тесты, а значит, эта цифра актуальна на период двух-трех недель назад, сейчас доля людей с иммунитетом выше, пояснил он. И добавил, что цифра стала ближе к его прогнозам, чем это было во время прошлых анализов тестов. «Разница с тем, что мы думали, не такая уж огромная, но все еще присутствует, и мне сложно это объяснить», — заключил он.

В конце апреля шведский департамент здравоохранения прогнозировал, что к 1 мая четверть всех жителей Стокгольма переболеет или заразится COVID-19.

При этом собственное исследование департамента по тестам, взятым в то же время, показало, что в Стокгольме переболели лишь 7,3% людей.

Для сравнения, в городе Бергамо, который стал одним из эпицентров вспышки COVID-19 в Италии, у 57% жителей были выявлены антитела к коронавирусу, сообщили 9 июня власти города.

Такой результат выявили на основе тестов 9965 жителей города, взятых в период с 23 апреля по 3 июня. Местный департамент здравоохранения заявлял, что выборка более чем репрезентативная, чтобы служить надежным индикатором того, как много людей переболели коронавирусом.

Новость
Швеция опередила все страны мира по смертности из-за коронавируса

Швеция стала одной из немногих стран мира, которая не стала вводить серьезных ограничительных мер для борьбы с распространением коронавируса. Правительство не стало закрывать кафе, рестораны и магазины, останавливать производство и отменять занятия в школах. В результате темпы распространения инфекции в стране оказались существенно выше, чем у соседей по региону, а смертность — одна из самых высоких. По данным университета Джонса Хопкинса, в Швеции 53 323 заболевших и 4939 жертвы (для сравнения, в Дании 12 450 заболевших и 598 жертв, в Норвегии 8 660 заболевших и 242 жертвы, а в Финляндии 7117 зараженных, 326 умерли).

В начале июня Тегнелл впервые признал, что отказ от карантина был ошибкой, которая привела к большому числу смертей. Согласно последним опросам, уверенность шведов в способности властей справиться с коронавирусом пошатнулась: 45% поддерживают выбранную стратегию, тогда как всего два месяца назад таких было 63%.

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