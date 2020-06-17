Кто такой схиигумен Сергий

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»
Схиигумен Сергий, в миру — Николай Васильевич Романов, родился 19 марта 1955 года в селе Криуша Горьковской (Нижегородской) области. Служил в армии, затем окончил школу милиции.
По одним данным, до 1985 года работал следователем в Москве, по другим — продавцом в продовольственном магазине. Вторая версия зафиксирована в приговоре суда. В 1985 году был осужден на четыре года за хищение государственного имущества и аварию, приведшую к гибели человека. В ходе процесса сознался в убийстве при разбое с отягчающими обстоятельствами. По совокупности был приговорен к 13 годам колонии. Отбывал наказание до 1997 года.
В 1998 году поступил в Московскую духовную семинарию и одновременно стал послушником Алапаевского мужского монастыря, скрыв свое уголовное прошлое. Бывшим осужденным за тяжкие преступления запрещено быть священнослужителями Русской православной церкви (РПЦ) и совершать церковные таинства.
В 2000 году был благословлен стать первым игуменом мужского монастыря Святых Царственных Страстотерпцев в урочище Ганина Яма под Екатеринбургом. Занимал должность до 2005 года, руководил строительными работами на территории монастыря, был собирателем святынь обители.
В декабре 2001 года был рукоположен в сан иеромонаха. В 2002 году назначен строителем и духовником строящегося женского монастыря в честь иконы Божией Матери «Спорительница хлебов» на окраине Среднеуральска Свердловской области. Обитель была открыта в 2005 году.
В 2002 году местные фермеры обвинили отца Сергия и церковное хозяйство в рейдерском захвате земель под монастырь. Тяжбы прекратились только в 2016 году, когда Верховный суд РФ вынес решение в пользу заявителей.
В 2006 году пострижен с схиму (торжественный обет православных монахов соблюдать особо строгие аскетические правила поведения). В 2009 году возведен в сан игумена. В соответствии с заявлением Екатеринбургской епархии, опубликованным в СМИ, с 2011 года не является ее служителем.
В июне 2014 года читал молитву о мире между Россией и Украиной на границе Крыма по приглашению главы республики Сергея Аксенова и прокурора Крыма Натальи Поклонской. С 2014 года часто упоминался в СМИ в качестве «духовника Натальи Поклонской», а также духовника секты «царебожников», считающих мессией последнего русского царя Николая II.
Упоминался в многочисленных скандалах. В июне 2013 года екатеринбургская журналистка Раиса Ильина направила обращение министру социальной политики, главе МВД и генпрокурору Свердловской области, в котором обвинила отца Сергия в создании секты, привлечении в нее людей с целью получения выгоды от их пребывания в подконтрольных ему обителях. Ильина сообщала, что люди, приезжавшие в монастыри, сжигали паспорта и продавали квартиры, передавая Николаю Романову вырученные от продажи имущества деньги, в обителях проживали дети вместе с взрослыми, не предоставлялась медицинская помощь, практиковались телесные наказания для подростков. В 2014 году жалоба была отправлена в министерство образования региона и уполномоченному по правам ребенка. Чиновники и церковные власти не нашли достаточных причин для вмешательства.
В 2017 году в СМИ появились сообщения, что схиигумен Сергий проводит ритуалы «изгнания бесов». В марте 2018 года в сети появилась запись подобного ритуала. Во время проповеди отец Сергий также цитировал «план Аллена Даллеса», рассказывал про «ужасы» системы обработки персональных данных, высказывал мнение, что она обращает людей «в электронное рабство», заявлял, что «в ИНН есть число зверя».
В октябре 2019 года он назвал Мавзолей Ленина «алтарем сатаны» и призвал его снести вместе со статуями и бюстами Ленина, а также переименовать все улицы в городах России, носящие имена видных деятелей СССР. Последних Сергий назвал «жидокоммунистами».
26 апреля 2020 года он опубликовал видеообращение, в котором отрицал реальность пандемии коронавируса, предавал анафеме всех верящих в инфекцию и проклинал «всех посягающих на закрытие храмов» на карантин. В ответ Екатеринбургская епархия запретила схиигумену Сергию выступать с публичными проповедями.
26 мая 2020 года было опубликовано обращение отца Сергия о чипировании населения под видом вакцины от коронавируса под управлением Билла Гейтса. Ответом стал указ митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла о запрете «в священнослужении без права ношения наперсного креста впредь до решения епархиального суда Екатеринбургской епархии». Правоохранительные органы усмотрели в заявлениях отца Сергия признаки экстремизма.
Еще одно обращение схиигумена Сергия было опубликовано 9 июня. Оно содержало призыв писать заявления в Генпрокуратуру, ФСБ, полицию и Следственный комитет с требованием привлечь президента и главу правительства России к ответственности за внедрение цифровой идентификации и «создание концлагеря сатаны».
15 июня 2020 года состоялось первое заседание епархиального суда Екатеринбургской епархии. Следующее назначено на 26 июня. Схиигумен Сергий запрещен в служении, лишен права ношения наперстного креста.