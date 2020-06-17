Минпросвещения утвердило расписание ЕГЭ

Согласно тексту документа, первый экзамен состоится 3 июля. В этот день выпускники будут сдавать географию, литературу, информатику и информационно-коммуникационные технологии.
Самый массовый экзамен по русскому языку пройдет 6 и 7 июля. 10 июля выпускники напишут ЕГЭ по математике профильного уровня — экзамен базового уровня по этому предмету в 2020 году решили отменить.
Завершится кампания ЕГЭ этого года экзаменами по иностранным языкам. 20 июля школьники напишут письменную часть ЕГЭ по иностранному, а также экзамен по биологии. Устная часть будет организована 22 и 23 июля.