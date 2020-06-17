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16:27 (мск), источник: Lenta.Ru

Минпросвещения утвердило расписание ЕГЭ

Министерство просвещения утвердило расписание Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2020 году. Об этом говорится в приказе ведомства, опубликованном на портале правовой информации.

Источник: Reuters

Согласно тексту документа, первый экзамен состоится 3 июля. В этот день выпускники будут сдавать географию, литературу, информатику и информационно-коммуникационные технологии.

Самый массовый экзамен по русскому языку пройдет 6 и 7 июля. 10 июля выпускники напишут ЕГЭ по математике профильного уровня — экзамен базового уровня по этому предмету в 2020 году решили отменить.

Завершится кампания ЕГЭ этого года экзаменами по иностранным языкам. 20 июля школьники напишут письменную часть ЕГЭ по иностранному, а также экзамен по биологии. Устная часть будет организована 22 и 23 июля.

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