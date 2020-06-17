Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
День в истории: 17 июняPolaroid, начало «Уотергейта», «Хару мамбуру» и другие знаменательные события
Фоторепортажи
24Объявлен шорт-лист фотоконкурса Portraits of Humanity
50Показаны лучшие фото с высоты птичьего полета
16:31 (мск), источник: Новости Mail.ru

Ученые выяснили, что колибри способны видеть незаметные для человека цвета

Исследование длилось три года.

Источник: @imfreejoe

Биологи из Принстонского университета провели ряд исследований, в ходе которых выяснили, что птицы семейства колибри могут распознавать цвета, невидимые для человеческого глаза.

Свою теорию ученые решили проверить на трехцветных селасфорусах, обитающих в Колорадо. У них в сетчатке глаза есть четыре типа колбочек (у человека их только три). Считается, что дополнительная колбочка отвечает за восприятие неспектральных цветов, например, пурпурного, ультрафиолетового с красным, ультрафиолетового с зеленым и других.

Чтобы проверить эту теорию, биологи в течение трех лет проводили эксперименты. Они установили поилки с обычной водой и сладкой (которую любят колибри) и снабдили их специальными ультрафиолетовыми излучателями, которые подсвечивали поилки с разной водой разным цветом. Птицам дали запомнить цвета на поилках, а затем поменяли их местами.

Данные показали, что птицы безошибочно определяли, в какой поилке находится сладкая вода, ориентируясь лишь по ультрафиолетовым свечениям, невидимым человеческому глазу, пишет Science Alert.

Екатерина Гура

Во время загрузки произошла ошибка.
Читайте также
Китай пытается предотвратить вторую волну коронавируса
Мишустин отменил приказ времен СССР о меню в самолетах
Кремль отреагировал на предложение сократить новогодние каникулы
УЕФА подтвердил перенос финала Лиги чемпионов в Петербурге
Кадыров посоветовал оскорбившему Путина журналисту извиниться
Робопес Boston Dynamics появился в продаже за 5 млн рублей
Поклонская призвала не спекулировать на «захваченном» монастыре
Здоровье
Коронавирус научились диагностировать без тестов Специальный инструмент создали американские ученые.
Hi-Tech
Тест: Какой смартфон дороже? Ответить правильно на все вопросы — нереально.
Авто
Три бюджетных Chevrolet появятся на российском рынке Автомобили будут стоить от семи сотен тысяч рублей, их выпуск налажен в Узбекистане
Кино
Любовь Успенская ради Яббарова пришла на «Дом 2» Звезда шансона приняла участие в съемках скандального реалити-шоу
Новости партнеров
Подруга Ефремова актриса Белоусова сбежала с места ДТП
"Выписали из больницы": как видоизменилась больная Заворотнюк
Ургант глаз не мог оторвать от похудевшей Лолиты в телесном комбинезоне
Бессимптомный COVID-19 проявляется этим единственным признаком
Дети
22-летняя фигуристка Юлия Липницкая впервые станет мамой О беременности спортсменки сообщают СМИ
Леди
Молодая жена Петросяна в тренче за 15 тысяч покорила сеть (фото) Что надела Брухунова на этот раз?
Новости партнеров
Ты можешь сам решить, нужно ли обновление Конституции, – читай и думай
Как обновление Конституции изменит отношение к работающим и отработавшим
Запад активизирует усилия, чтобы стравить россиян перед голосованием
Соцпоправка позволит гражданам сохранить занятость – жми
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь