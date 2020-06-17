16:31 (мск), источник: Новости Mail.ru
Ученые выяснили, что колибри способны видеть незаметные для человека цвета
Исследование длилось три года.
Биологи из Принстонского университета провели ряд исследований, в ходе которых выяснили, что птицы семейства колибри могут распознавать цвета, невидимые для человеческого глаза.
Свою теорию ученые решили проверить на трехцветных селасфорусах, обитающих в Колорадо. У них в сетчатке глаза есть четыре типа колбочек (у человека их только три). Считается, что дополнительная колбочка отвечает за восприятие неспектральных цветов, например, пурпурного, ультрафиолетового с красным, ультрафиолетового с зеленым и других.
Чтобы проверить эту теорию, биологи в течение трех лет проводили эксперименты. Они установили поилки с обычной водой и сладкой (которую любят колибри) и снабдили их специальными ультрафиолетовыми излучателями, которые подсвечивали поилки с разной водой разным цветом. Птицам дали запомнить цвета на поилках, а затем поменяли их местами.
Данные показали, что птицы безошибочно определяли, в какой поилке находится сладкая вода, ориентируясь лишь по ультрафиолетовым свечениям, невидимым человеческому глазу, пишет Science Alert.
Екатерина Гура