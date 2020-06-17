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17:16 (мск), источник: Life.ru

Названа причина смерти «доктора Франкенштейн» Алёны Верди

У женщины был серьёзно повреждён мозг, поэтому в случае выхода из комы ей грозила инвалидность.

Источник: Страница Алёны Верди во "Вконтакте"

Лжехирург Алёна Верди, искалечившая как минимум десять пациенток, умерла в результате обширного инсульта с образованием субдуральной гематомы. Такую причину смерти 38-летней женщины называет портал «КП-Кубань» со ссылкой на собственный источник в больнице:

Госпитализирована она была уже в тяжёлом состоянии. Возможно, если бы скорая прибыла сразу после того, как был введён инсулин, всё было бы иначе. Но без сознания она лежала некоторое время. К тому моменту у пациентки уже были неустранимые повреждения головного мозга.

По его словам, в роковой вечер Верди находилась в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Он уточнил, что после выхода из комы Алёне Верди грозила тяжёлая форма инвалидности — при обширном инсульте нарушается двигательная активность, речь и мыслительные функции.

Напомним, Алёна Верди изуродовала несколько пациенток во время операций по коррекции внешности. Приехавшая с Украины лжехирург с поддельным медицинским дипломом лишь одну операцию провела в клинике, остальные пациентки получали её услуги фактически где придётся. После сообщений о том, что документы об её образовании могут быть подделкой, она заявила, что руководство клиники «сваливает» на неё свою вину, а в смерти одной из пациенток виноват некачественный наркоз.

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