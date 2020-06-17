17:46 (мск), источник: Новости Mail.ru
Как выглядит мистический «Небесный Сад» в Ирландии (фото)
Необычная обсерватория в центре кратера.
Ирландские пейзажи уже сами по себе можно назвать инопланетными, но есть в стране и интересные архитектурные объекты, которые делают ее еще загадочнее. К ним без сомнения можно отнести кратер Irish Sky Garden («Ирландский Небесный Сад»), расположенный в южном графстве Корк.
Ландшафтный памятник представляет из себя кратер глубиною 13 метров и диаметром 25 метров, в середине которого установлен большой камень. По задумке автора проекта (художника Джеймса Таррелла), лежа на камне, человек может созерцать бескрайнее голубое небо над собой.
Чтобы добраться до кратера, нужно пройти сквозь небольшой туннель, в конце которого на протяжение всего дня виден солнечный свет.
Екатерина Гура