Коронавирус COVID-19: главные события 17 июня

Ремесленник в маске с легендарной мексиканской художницей Фридой Кало в Мехико, Мексика | Источник: AP 2020
В России впервые с 1 мая выявлено менее 8 тысяч новых случаев COVID-19
Всего в стране выявлен 553 301 случай COVID-19, сообщает федеральный оперативный штаб. За минувшие сутки было выявлено 7 843 новых случая, значение впервые с 1 мая опустилось ниже 8 тысяч.
С начала пандемии в стране умерло 7 478 больных с коронавирусом, число летальных случаев за сутки выросло на 194. За сутки выздоровели 10 036 больных с коронавирусом.
ВОЗ сообщила о «научном прорыве»
Недорогой и доступный препарат дексаметазон может помочь спасти жизни многих тяжелобольных пациентов, у которых был диагностирован коронавирус, утверждают британские ученые. По данным исследователей, включение дексаметазона в курс лечения снижает риск летального исхода на 33% для пациентов на искусственной вентиляции легких (ИВЛ) и на 20% — пациентов на ЭКМО (метод насыщения крови кислородом).
Результаты клинических испытаний стероидного препарата дексаметазона при лечении коронавирусной инфекции в Великобритании являются научным прорывом, заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус.
У противовоспалительного препарата дексаметазона, который показал свою эффективность при осложнениях COVID-19, есть и побочные эффекты. Заслуженный врач России Михаил Каган рассказал, что препарат, согласно предварительным результатам исследования, влияет не на сам вирус, он уменьшает лишь чрезмерное воспаление, которое возникает в организме после заражения.
Нужны три справки. Россиянам объяснили правила заселения в санатории
Многие санатории Краснодарского, Ставропольского и Алтайского края уже распахнули свои двери для отдыхающих, а в Крыму туристов из других регионов РФ ждут с 1 июля. Однако, как рассказали в АТОР, из-за коронавируса санатории обязаны заселять только тех приезжих, которые предъявят три определенные Роспотребнадзором справки: курортную карту с выпиской из истории болезни и направлением врача; справку об отсутствии коронавируса, полученную за 72 часа до выезда к месту отдыха; справку о санэпидокружении.
Авто Mail.ru составил дорожную карту российских курортов, на которые уже можно поехать на машине. Их, к сожалению, не так много.
В России начались клинические испытания вакцины от коронавируса
Испытания будут проводиться на двух группах добровольцев по 38 человек в каждой. Первые из них будут вакцинированы в ближайшие два дня.
Исследования двух форм вакцины: жидкой и лиофилизированной — будут проводиться в двух медучреждениях в Москве. Вакцина в форме раствора для внутримышечного введения будет проводиться в военном госпитале имени Бурденко. Другая, в виде порошка для приготовления раствора для внутримышечного введения — в Сеченовском университете.
В одном из госпиталей Тегерана, Ирана | Источник: AP 2020
Ученые Университета Мэриленда в США определили смесь антител, которая может стать новым эффективным средством антивирусной терапии против коронавируса SARS-CoV-2.
Власти Пекина пытаются предотвратить вторую волну COVID-19
Миллионы пекинцев снова живут в условиях карантинных ограничений. В среду в городе заболел COVID-19 еще 31 человек, а за последние семь дней — 137.
До этого китайская столица прожила 57 дней без единого случая местного заражения. Вирус выявлялся только у приезжих. Считается, что источником новой вспышки стал огромный оптовый рынок «Синьфади», через который поступает около 80% потребляемых в 21-миллионном городе мяса и овощей.
Частый кашель быстро снижает эффективность защитных масок
Физики просчитали, как маски и респираторы взаимодействуют с каплями мокроты во время приступов кашля и пришли к выводу, что частый и продолжительный кашель снижает эффективность их работы примерно на 10%. Во время кашля отдельные частицы пролетают на расстояние около 70 см, говорят ученые. Это нужно учитывать при определении минимальных дистанций между людьми в рамках политики социального дистанцирования.
Число жертв коронавируса в США превысило потери американской армии в Первой мировой войне
Потери США во время Первой мировой составили 116 516 человек. В то время как от коронавируса в Соединенных Штатах скончались 116 917 человек. По данным проекта Университета Джонса Хопкинса, США по-прежнему занимают первое место по числу зараженных коронавирусом: 2 136 043. Более 583,5 тысячи человек излечились.
В Таиланде с соблюдением социальной дистанции заработали парки развлечений | Источник: AP 2020
Почему в Индии не сработал карантин
По мнению властей, к концу июля в столице Индии Дели может быть более полумиллиона случаев заболевания коронавирусом. Уже сейчас в Мумбаи, наиболее пострадавшем от коронавируса городе Индии, число заболевших COVID-19 больше, чем в китайском Ухане. Больницы не справляются с количеством пациентов и многие из них умирают без лечения.
Швеция признала «удивительно медленные» темпы развития коллективного иммунитета от коронавируса
Развитие иммунитета у населения было одной из целей шведской стратегии, предполагающей отказ от жесткого карантина. Но если в итальянском Бергамо антитела нашли у каждого второго жителя, то в Стокгольме — всего у 14%.
В тяжелом весе. Как связаны ожирение и коронавирус
Ожирение — проблема номер один во всем мире. При этом темпы прироста людей с избыточной массой тела растут. А это создает немало серьезных осложнений, например при тех же вирусных заболеваниях.
У людей с ожирением после заражения вирусом отмечается более стойкое проникновение его в клетку, вирус размножается значительно быстрее и дольше, создает множество своих копий, поражая большие «площади», что почти неминуемо вызывает острый воспалительный ответ, получивший название «цитокинового шторма».
Сколько будут стоить услуги ЖКХ с 1 июля и как снизить выплаты
С 1 июля ежегодно производится индексация тарифов на коммунальные услуги. Согласно распоряжению правительства, во второй половине 2020 года они вырастут в среднем на 4%. Для сравнения: за аналогичный период прошлого года было 2,4%.
Правительство рекомендовало региональным властям изменять тарифы на оплату коммунальных услуг с учётом уровня доходов населения и мер по социальной защите малоимущих категорий граждан.
В Москве открылись веранды кафе и ресторанов
В Москве начался новый этап снятия ограничений. Заработали музеи и зоопарки, а также открылись кафе и рестораны с летними верандами. В первой же день работы веранды заполнили посетители. При перемещении по территории им требуется надевать маски и перчатки, но за столиком их можно снять. Сотрудники кафе и ресторанов также обязаны надевать маски при обслуживании посетителей.
Американский ресторан посадил за столики «призраков»
Пока в Германии посетителей просят надеть забавные шляпы, а в Японии людей рассаживают по капсулам, ресторан в Мичигане заполнил свой зал «призраками». Хозяин семейного ресторана Trattoria Da Luigi в Ройал-Оук говорит, что такая идея пришла в голову его жене. Другие рестораны обычно просто убирают лишние столики, но Луиджи Кутраро эта идея не нравится.
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