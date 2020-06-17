Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
День в истории: 17 июняPolaroid, начало «Уотергейта», «Хару мамбуру» и другие знаменательные события
Фоторепортажи
50В Сети выбрали самые красивые фото года
8Ситуация в Среднеуральском женском монастыре
20:51 (мск), источник: Новости Mail.ru

Коронавирус COVID-19: главные события 17 июня

Меньше 8 тысяч новых случаев коронавируса в России впервые с апреля, ВОЗ объявила о прорыве в лечении COVID-19, Китай пытается предотвратить вторую волну распространения инфекции.

Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 20:33 MSK, 17.06
Инфицировано553 301+7 843
4.06
8831
5.06
8726
6.06
8855
7.06
8984
8.06
8985
9.06
8595
10.06
8404
11.06
8779
12.06
8987
13.06
8706
14.06
8835
15.06
8246
16.06
8248
17.06
7843
4.0617.06
Скончалось7 478+194
4.06
169
5.06
144
6.06
197
7.06
134
8.06
112
9.06
171
10.06
216
11.06
174
12.06
183
13.06
114
14.06
119
15.06
143
16.06
193
17.06
194
4.0617.06
Выздоровело304 342+10 036
4.06
8666
5.06
8057
6.06
8708
7.06
5343
8.06
3957
9.06
11709
10.06
10386
11.06
8367
12.06
8220
13.06
5271
14.06
5409
15.06
4489
16.06
9767
17.06
10036
4.0617.06
Инфицировано8 261 260+175 328
4.06
129042
5.06
126678
6.06
83041
7.06
157125
8.06
119134
9.06
108124
10.06
132360
11.06
109408
12.06
166545
13.06
136924
14.06
134338
15.06
127191
16.06
119602
17.06
139492
4.0617.06
Скончалось445 468+7 015
4.06
5709
5.06
5150
6.06
3436
7.06
4843
8.06
3023
9.06
3781
10.06
5050
11.06
4629
12.06
5494
13.06
4347
14.06
4250
15.06
3356
16.06
3489
17.06
6823
4.0617.06
Выздоровело4 013 202+96 147
4.06
75567
5.06
63842
6.06
131417
7.06
72701
8.06
55087
9.06
152488
10.06
92266
11.06
69133
12.06
95976
13.06
87035
14.06
77668
15.06
68295
16.06
99609
17.06
83487
4.0617.06
Идёт загрузка
Ремесленник в маске с легендарной мексиканской художницей Фридой Кало в Мехико, Мексика | Источник: AP 2020

В России впервые с 1 мая выявлено менее 8 тысяч новых случаев COVID-19

Всего в стране выявлен 553 301 случай COVID-19, сообщает федеральный оперативный штаб. За минувшие сутки было выявлено 7 843 новых случая, значение впервые с 1 мая опустилось ниже 8 тысяч.

С начала пандемии в стране умерло 7 478 больных с коронавирусом, число летальных случаев за сутки выросло на 194. За сутки выздоровели 10 036 больных с коронавирусом.

ВОЗ сообщила о «научном прорыве»

Недорогой и доступный препарат дексаметазон может помочь спасти жизни многих тяжелобольных пациентов, у которых был диагностирован коронавирус, утверждают британские ученые. По данным исследователей, включение дексаметазона в курс лечения снижает риск летального исхода на 33% для пациентов на искусственной вентиляции легких (ИВЛ) и на 20% — пациентов на ЭКМО (метод насыщения крови кислородом).

Результаты клинических испытаний стероидного препарата дексаметазона при лечении коронавирусной инфекции в Великобритании являются научным прорывом, заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус.

У противовоспалительного препарата дексаметазона, который показал свою эффективность при осложнениях COVID-19, есть и побочные эффекты. Заслуженный врач России Михаил Каган рассказал, что препарат, согласно предварительным результатам исследования, влияет не на сам вирус, он уменьшает лишь чрезмерное воспаление, которое возникает в организме после заражения.

Нужны три справки. Россиянам объяснили правила заселения в санатории

Многие санатории Краснодарского, Ставропольского и Алтайского края уже распахнули свои двери для отдыхающих, а в Крыму туристов из других регионов РФ ждут с 1 июля. Однако, как рассказали в АТОР, из-за коронавируса санатории обязаны заселять только тех приезжих, которые предъявят три определенные Роспотребнадзором справки: курортную карту с выпиской из истории болезни и направлением врача; справку об отсутствии коронавируса, полученную за 72 часа до выезда к месту отдыха; справку о санэпидокружении.

Авто Mail.ru составил дорожную карту российских курортов, на которые уже можно поехать на машине. Их, к сожалению, не так много.

В России начались клинические испытания вакцины от коронавируса

Испытания будут проводиться на двух группах добровольцев по 38 человек в каждой. Первые из них будут вакцинированы в ближайшие два дня.

Исследования двух форм вакцины: жидкой и лиофилизированной — будут проводиться в двух медучреждениях в Москве. Вакцина в форме раствора для внутримышечного введения будет проводиться в военном госпитале имени Бурденко. Другая, в виде порошка для приготовления раствора для внутримышечного введения — в Сеченовском университете.
 Минздрав РФ
В одном из госпиталей Тегерана, Ирана | Источник: AP 2020

Ученые Университета Мэриленда в США определили смесь антител, которая может стать новым эффективным средством антивирусной терапии против коронавируса SARS-CoV-2.

Власти Пекина пытаются предотвратить вторую волну COVID-19

Миллионы пекинцев снова живут в условиях карантинных ограничений. В среду в городе заболел COVID-19 еще 31 человек, а за последние семь дней — 137.

До этого китайская столица прожила 57 дней без единого случая местного заражения. Вирус выявлялся только у приезжих. Считается, что источником новой вспышки стал огромный оптовый рынок «Синьфади», через который поступает около 80% потребляемых в 21-миллионном городе мяса и овощей.

Частый кашель быстро снижает эффективность защитных масок

Физики просчитали, как маски и респираторы взаимодействуют с каплями мокроты во время приступов кашля и пришли к выводу, что частый и продолжительный кашель снижает эффективность их работы примерно на 10%. Во время кашля отдельные частицы пролетают на расстояние около 70 см, говорят ученые. Это нужно учитывать при определении минимальных дистанций между людьми в рамках политики социального дистанцирования.

Число жертв коронавируса в США превысило потери американской армии в Первой мировой войне

Потери США во время Первой мировой составили 116 516 человек. В то время как от коронавируса в Соединенных Штатах скончались 116 917 человек. По данным проекта Университета Джонса Хопкинса, США по-прежнему занимают первое место по числу зараженных коронавирусом: 2 136 043. Более 583,5 тысячи человек излечились.

В Таиланде с соблюдением социальной дистанции заработали парки развлечений | Источник: AP 2020

Почему в Индии не сработал карантин

По мнению властей, к концу июля в столице Индии Дели может быть более полумиллиона случаев заболевания коронавирусом. Уже сейчас в Мумбаи, наиболее пострадавшем от коронавируса городе Индии, число заболевших COVID-19 больше, чем в китайском Ухане. Больницы не справляются с количеством пациентов и многие из них умирают без лечения.

Швеция признала «удивительно медленные» темпы развития коллективного иммунитета от коронавируса

Развитие иммунитета у населения было одной из целей шведской стратегии, предполагающей отказ от жесткого карантина. Но если в итальянском Бергамо антитела нашли у каждого второго жителя, то в Стокгольме — всего у 14%.

В тяжелом весе. Как связаны ожирение и коронавирус

Ожирение — проблема номер один во всем мире. При этом темпы прироста людей с избыточной массой тела растут. А это создает немало серьезных осложнений, например при тех же вирусных заболеваниях.

У людей с ожирением после заражения вирусом отмечается более стойкое проникновение его в клетку, вирус размножается значительно быстрее и дольше, создает множество своих копий, поражая большие «площади», что почти неминуемо вызывает острый воспалительный ответ, получивший название «цитокинового шторма».

Сколько будут стоить услуги ЖКХ с 1 июля и как снизить выплаты

С 1 июля ежегодно производится индексация тарифов на коммунальные услуги. Согласно распоряжению правительства, во второй половине 2020 года они вырастут в среднем на 4%. Для сравнения: за аналогичный период прошлого года было 2,4%.

Правительство рекомендовало региональным властям изменять тарифы на оплату коммунальных услуг с учётом уровня доходов населения и мер по социальной защите малоимущих категорий граждан.

В Москве открылись веранды кафе и ресторанов

В Москве начался новый этап снятия ограничений. Заработали музеи и зоопарки, а также открылись кафе и рестораны с летними верандами. В первой же день работы веранды заполнили посетители. При перемещении по территории им требуется надевать маски и перчатки, но за столиком их можно снять. Сотрудники кафе и ресторанов также обязаны надевать маски при обслуживании посетителей.

21
фотография
21
фотография
21
фотография

Американский ресторан посадил за столики «призраков»

Пока в Германии посетителей просят надеть забавные шляпы, а в Японии людей рассаживают по капсулам, ресторан в Мичигане заполнил свой зал «призраками». Хозяин семейного ресторана Trattoria Da Luigi в Ройал-Оук говорит, что такая идея пришла в голову его жене. Другие рестораны обычно просто убирают лишние столики, но Луиджи Кутраро эта идея не нравится.

Во время загрузки произошла ошибка.
Читайте также
Названа причина смерти лжехирурга Алены Верди
Мишустин отменил приказ времен СССР о меню в самолетах
Правительство вернулось к идее налога для богатых
В России появится база лоукостера Wizz Air
Врач рассказал о побочных эффектах дексаметазона
«Кольцо огня»: жители Земли смогут наблюдать необычное затмение
Gnezdo.ru
Как красивые арабки ходят дома для мужа. Фото
Правда красивый? А посмотрите на его жену
Узнали «Гуся» из Электроника? Фото 40 лет спустя
Этого не ожидали: состояние Лещенко изменилось
Hi-Tech
Из космоса получен уникальный снимок (фото) Редкое явление
Авто
Три бюджетных Chevrolet появятся на российском рынке Автомобили будут стоить от семи сотен тысяч рублей, их выпуск налажен в Узбекистане
Кино
Никита Ефремов впервые публично высказался о ДТП с отцом Сын Михаила Ефремова выразил соболезнования семье погибшего в аварии, произошедшей в центре Москвы
Новости партнеров
Три поправки в Конституцию, которые сделают Россию независимой
Кем оказалась беглянка из машины Ефремова
Новое заявление Украины подтверждает необходимость обновить Конституцию
Совбез: Запад попытается устроить переворот перед голосованием
Популярные темы на «Детях»
А вы носите маски в магазине/держите дистанцию? Если нет, то почему? 398
Подруги. наверное бывшие? 198
Юля Липницкая беременна. 191
Когда на ДР пригласили несколько детей. 130
Леди
Молодая жена Петросяна в тренче за 15 тысяч покорила сеть (фото) Что надела Брухунова на этот раз?
Новости партнеров
Как оставить качественную медпомощь и после COVID-19. Узнай первым
Свидетель перевернул ход дела: кто сидел в машине Ефремова
Ты можешь сам решить, нужно ли обновление Конституции, – читай и думай
Клевета о Войне уже проникла внутрь Росссии – как её остановит Конституция
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь