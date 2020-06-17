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18:20 (мск), источник: ТАСС

Врач рассказал о побочных эффектах дексаметазона

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. У противовоспалительного препарата дексаметазона, который показал свою эффективность при осложнениях COVID-19, есть побочные эффекты, такие как повышение склонности к тромбозам и способность вызывать язву желудка.

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Инфицировано553 301+7 843
4.06
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Скончалось7 478+194
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Выздоровело3 983 649+68 302
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Источник: AFP 2020

Поэтому назначать его должны только специалисты. Об этом ТАСС рассказал заслуженный врач России Михаил Каган.

Дексаметазон — это стероидный препарат с противовоспалительным и иммунодепрессивным действием. Его применяют для лечения ревматоидных заболеваний, астмы, аллергий, хронической обструктивной болезни легких и многих других заболеваний.

Согласно результатам клинического исследования RECOVERY, в котором участвовало более 6 тыс. пациентов с коронавирусной инфекцией, дексаметазон на треть снизил смертность пациентов с COVID-19, которые были на искусственной вентиляции легких.
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После этого глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) назвал эти результаты «научным прорывом». Тем не менее, исследование пока не прошло независимую экспертизу и не было опубликовано в каком-либо научном журнале. Авторы обещают сделать это в ближайшее время.

Почему дексаметазон надо принимать осторожно

«[Побочные эффекты] такие же как и у других препаратов этой группы — повышение склонности к тромбозам, повышение артериального давления, повышение уровня глюкозы в крови, способность вызывать язвы желудка и так далее. Это серьезный препарат, для серьезных ситуаций с серьезными побочными действиями. Поэтому только опытный врач поймет, что к чему, — рассказал Каган.

Врач пояснил, что препарат, согласно предварительным результатам исследования, влияет не на сам вирус, он уменьшает лишь чрезмерное воспаление, которое возникает в организме после заражения.

В качестве профилактики и в первую неделю после заражения коронавирусом применять этот препарат Каган не рекомендовал, так как он подавляет иммунную систему. «Это может только помочь вирусу», — пояснил врач.

В целом, как пояснил Каган, дексаметазон известен человечеству с 1960-х годов и давно был зарегистрирован для лечения аутоиммунных болезней во всех странах, включая СССР и Россию. На кортикостероидах основана традиционная терапия многих аутоиммунных болезней, таких как системная красная волчанка, гломерулонефриты, бронхиальная астма, синдром Кавасаки, аутоиммунная тромбоцитопеническая пурпура и других.

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Применять кортикостероиды при коронавирусной инфекции логично, отметил врач, но однозначных рекомендаций не было, поскольку раньше не было доказательств эффективности этого препарата против COVID-19. Кроме того, врачи знают о рисках использования таких стероидов. При этом в седьмой версии временных методических рекомендаций Минздрава «Профилактика, диагностика и лечение новой коронавирусной инфекции» от 3 июня была рекомендация о том, что этот препарат можно использовать при тяжелом течении болезни, отметил Каган.

«Надо отметить, что в Великобритании применялась доза дексаметазона существенно более низкая, чем рекомендована нашим Минздравом — 6 мг в день (в отечественных рекомендациях — 20 мг в день. Думаю, что британцам удалось найти оптимальную дозу, уже обеспечивающую положительный эффект и минимизирующую побочные действия», — заключил врач.

Как проходили клинические испытания

В исследовании RECOVERY, которое началось в марте 2020 года, участвовали более 6,4 тыс. пациентов с коронавирусной инфекцией. Из них случайным образом отобрали 2,1 тыс. человек, которым в течение десяти дней давали по 6 мг дексаметазона в день. Остальные участники проходили обычное в таких случаях лечение.

Итоги показали, что этот иммунодепрессант снизил количество смертей среди больных с тяжелыми формами COVID-19: на треть среди пациентов на вентиляции легких и на 20% — среди тех, кому нужен был дополнительный кислород.

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