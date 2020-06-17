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22:05 (мск), источник: РБК

Попова отвела месяц на достижение минимального уровня заражений COVID-19

Так глава Роспотребнадзора ответила на вопрос о том, когда количество новых заболевших COVID-19 в России за сутки станет меньше тысячи.

Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 21:33 MSK, 17.06
Инфицировано553 301+7 843
4.06
8831
5.06
8726
6.06
8855
7.06
8984
8.06
8985
9.06
8595
10.06
8404
11.06
8779
12.06
8987
13.06
8706
14.06
8835
15.06
8246
16.06
8248
17.06
7843
4.0617.06
Скончалось7 478+194
4.06
169
5.06
144
6.06
197
7.06
134
8.06
112
9.06
171
10.06
216
11.06
174
12.06
183
13.06
114
14.06
119
15.06
143
16.06
193
17.06
194
4.0617.06
Выздоровело304 342+10 036
4.06
8666
5.06
8057
6.06
8708
7.06
5343
8.06
3957
9.06
11709
10.06
10386
11.06
8367
12.06
8220
13.06
5271
14.06
5409
15.06
4489
16.06
9767
17.06
10036
4.0617.06
Инфицировано8 266 693+174 584
4.06
129042
5.06
126678
6.06
83041
7.06
157125
8.06
119134
9.06
108124
10.06
132360
11.06
109408
12.06
166545
13.06
136924
14.06
134338
15.06
127191
16.06
119602
17.06
139492
4.0617.06
Скончалось445 541+6 735
4.06
5709
5.06
5150
6.06
3436
7.06
4843
8.06
3023
9.06
3781
10.06
5050
11.06
4629
12.06
5494
13.06
4347
14.06
4250
15.06
3356
16.06
3489
17.06
6823
4.0617.06
Выздоровело4 020 807+102 631
4.06
75567
5.06
63842
6.06
131417
7.06
72701
8.06
55087
9.06
152488
10.06
92266
11.06
69133
12.06
95976
13.06
87035
14.06
77668
15.06
68295
16.06
99609
17.06
83487
4.0617.06
Идёт загрузка
Источник: РИА "Новости"

России понадобится еще месяц, чтобы выйти на самый низкий уровень заражений коронавирусом SARS-CoV-2, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью Наиле Аскер-заде в программе «Вести» на канале «Россия 1».

Я бы хотела, чтобы число заболевших в сутки было вообще равно нулю. Это тот показатель, к которому мы стремимся. Но я надеюсь, что еще месяц нам понадобится для того, чтобы достичь определенного самого низкого уровня.
Анна Попова
(цитата по «РИА Новости»)

Она уточнила, что число новых заболевших сейчас снижается, их уже меньше 8 тысяч в сутки. По ее словам, сейчас динамику на снижение не показывают «чуть больше десяти субъектов».

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Попова рассказала также, что у половины заразившихся болезнь проходит бессимптомно. По ее словам, сейчас есть все основания полагать, что 1 сентября в России начнутся занятия в школах и «наши замечательные школьники вернутся за парты и будут в полном объеме получать удовольствие от учебного процесса».

Ранее 13 июня вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что промышленное производство вакцины от коронавируса планируется начать в сентябре, препарат будет выпускать Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Минздрава России (НИЦЭМ). Вакцина может пройти государственную регистрацию в августе, до этого времени завершатся клинические испытания, уточнила чиновница.

Всего же в 2020 году ожидается появление вакцин от трех государственных учреждений — Центра им. Н. Ф. Гамалеи, «Вектора» и Института вакцин и сывороток ФМБА. Работы по созданию вакцин идут в соответствии с планом-графиком, который предполагает ускоренную процедуру регистрации препаратов, уточнила Голикова.

В связи с наступлением лета глава Минздрава Михаил Мурашко предупредил, что жаркая погода не приводит к снижению активности коронавируса. Он рассказал, что к такому выводу российские специалисты пришли, общаясь с зарубежными коллегами, в том числе из стран, «где температура уже давно держится на высоких цифрах». Он же заявил, что еще одна вспышка коронавируса в России может произойти в случае нового завоза заболевания в страну.

Утром 17 июня оперативный штаб отчитался, что за последние сутки в стране было выявлено минимальное число новых заражений с 30 апреля — 7843.

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