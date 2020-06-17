22:05 (мск), источник: РБК
Попова отвела месяц на достижение минимального уровня заражений COVID-19
Так глава Роспотребнадзора ответила на вопрос о том, когда количество новых заболевших COVID-19 в России за сутки станет меньше тысячи.
России понадобится еще месяц, чтобы выйти на самый низкий уровень заражений коронавирусом SARS-CoV-2, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью Наиле
Я бы хотела, чтобы число заболевших в сутки было вообще равно нулю. Это тот показатель, к которому мы стремимся. Но я надеюсь, что еще месяц нам понадобится для того, чтобы достичь определенного самого низкого уровня.
Она уточнила, что число новых заболевших сейчас снижается, их уже меньше 8 тысяч в сутки. По ее словам, сейчас динамику на снижение не показывают «чуть больше десяти субъектов».
Попова рассказала также, что у половины заразившихся болезнь проходит бессимптомно. По ее словам, сейчас есть все основания полагать, что 1 сентября в России начнутся занятия в школах и «наши замечательные школьники вернутся за парты и будут в полном объеме получать удовольствие от учебного процесса».
Ранее 13 июня
Всего же в 2020 году ожидается появление вакцин от трех государственных учреждений — Центра им. Н. Ф. Гамалеи, «Вектора» и Института вакцин и сывороток ФМБА. Работы по созданию вакцин идут в соответствии с
В связи с наступлением лета глава Минздрава Михаил Мурашко предупредил, что жаркая погода не приводит к снижению активности коронавируса. Он рассказал, что к такому выводу российские специалисты пришли, общаясь с зарубежными коллегами, в том числе из стран, «где температура уже давно держится на высоких цифрах». Он же заявил, что еще одна вспышка коронавируса в России может произойти в случае нового завоза заболевания в страну.
Утром 17 июня оперативный штаб отчитался, что за последние сутки в стране было выявлено минимальное число новых заражений с 30 апреля — 7843.